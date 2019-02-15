Нацсовет продолжает распространять вирус кори и краснухи

Несколько дней назад «Телекритика» писала о том, что 7 февраля в Нацсовете зарегистрировали два случая заболевания корью. Тогда мы запрашивали информацию по поводу сложившейся ситуации, но ответ не получили.

Сегодня Нацсовет официально подтвердил двух заболевших на прошлой неделе. Также появилась новая информация о том, что на четвертом этаже в Фонде Шевченка, который граничит с Нацсоветом, заболел еще один человек корью.

На шестом, седьмом и восьмом этажах Госкомтелерадио уже 5 людей с диагнозом краснуха, на 5 этаже, где также работает Нацсовет, один человек заболел краснухой.

Согласно нашей инсайдерской информации, сотрудники Госкомтелерадио просили руководство огласить карантин, на что они ответили, что данное мероприятие не предусмотрено внутренними инструкциями.

До которых пор Нацсовет будет бездействовать и не принимать меры – неизвестно. Ясно лишь то, что взрослые люди очень тяжело переносят и корь, и краснуху, иногда эти болезни завершаются летальным исходом.

«Телекритика» отправила запрос в МОЗ, ожидаем ответ.

Фото: pixabay