⛔ Нацсовет поймал СТБ и еще 4 телеканала на нарушениях в дни памяти

Проверку регулятора пройдут следующие телеканалы: CТБ (ТОВ «Телеканал СТБ»), XSPORT (ТОВ «Тотвельд»), «Телевсесвіт» (ТОВ «Телекомпанія “Телевсесвіт”»), «Натали» (ТОВ «ТРК “Наталі”») и BOUTIQUETV (ТОВ «Ідана Юкрейн»).

Мониторингом вещателей было зафиксировано, что 20 февраля «СТБ», «Натали», XSPORT и «Телевсесвит» не распространяли информацию о дне памяти во всем объеме, а именно – минимум раз в 2 часа. В эфире BOUTIQUE TV такой информации не было в течении суток, а также в 12:00 не объявлялась минута молчания с сопровождением звука метронома; в слоте 00:00–00:02 на экране вещателя не демонстрировалась горящая свеча или соответствующее стилизованное изображение. Таким образом, мониторинг показал признаки нарушения телеканалами документа Нацсовета – Правил ведения вещания на телерадиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти.

Представитель телеканала СТБ сообщила, что в эфире вещателя не было только уведомления в 20:00, вместо этого после 23:00 была подана более развернутая информация. Представитель XSPORT сообщил, что вещатель подавал информации вдвое больше, чем регламентовалось, но мониторинг не зафиксировал упоминаний о «памятном» дне в слоте 12:00–15:37. Представитель «Телевсесвіт» сообщил, что может подтвердить отсутствие нарушений записью эфира – мониторинг зафиксировал отсутствие информации в ночном слоте (00:00–08:00).

Напомним, для телеканала СТБ проверка на предмет соблюдения правил вещания в «памятные» дни – вторая. Первую проверку, на предмет соблюдения правил 2 ноября 2018 года (310 лет со дня Батуринской трагедии), вещатель проходит до сих пор – Нацсовет не подводил ее итоги. На предмет нарушений в день памяти 5 сентября 2018-го (100 лет со дня начала красного террора) регулятор объявил проверку телеканалу «1+1», но точно так же, как и в случае с СТБ, не подвел ее итоги. Хотя по другим телеканалам, которым назначались проверки вместе с СТБ и «1+1», проверки были проведены в прошлом году – все без исключения вещатели получили предупреждение.

Тематические спутниковые телеканалы регулярно критиковали Нацсовет за создание правил вещания в дни памяти, называя нормы по ограничению эфира профанацией вышеуказанных событий. Члены Нацсовета еще летом обещали телеканалам собрать круглый стол и по его результатам создать рабочую группу для упрощения данных правил.