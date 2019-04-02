Нацсовет отменил временный запрет на трансляцию «британского» канала «Наше любимое кино»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 28 марта отменил временный запрет на ретрансляцию в Украине иностранного телеканала «Наше любимое кино». Регулятор внес изменения в свое решение, которым 7 февраля на шесть месяцев прекратил ретрансляцию в Украине телеканала за показ российских и советских фильмов с актерами, внесенными в черный список Министерства культуры Украины.

Регулятор проинформирует нового правообладателя телеканала о несоблюдении требований украинского законодательства и потребует от него прекратить нарушение. Запрет был отменен в связи с «выявлением дополнительных обстоятельств» – судебного иска дистрибьютора телеканала – компании «Сонар». «При изучении материалов дела по иску ООО «Компания СонаР» к Нацсовету стало известно, что правообладателем иностранного телеканала «Наше любимое кино» является юридическое лицо RICHMOND International Enterprises Limited (Великобритания), а не RTVD VIDEO-UND FILMPRODUKTIONSGESELLSCHAFT MBH (Германия) , как это указано в документах, предоставленных регулятору», – говорится в сообщении регулятора.

«Во избежание нарушения требований Европейской конвенции о трансграничном телевидении, руководствуясь частью второй статьи 24 закона "О Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания", регулятор решил отменить временный запрет на ретрансляцию "Нашего любимого кино"», – аргументирует Нацсовет.

В то же время заместитель председателя Национального совета Ульяна Фещук и член совета Сергей Костинский отметили, что этот телеканал остается нарушителем и систематически нарушает законодательство Украины. «Решение отменяется только из-за несоблюдения определенных процедур с целью, чтобы все требования Конвенции были выполнены. Но мы не отказываемся от того, что начнем официальную процедуру уведомления нового правообладателя и регулятора Великобритании о нарушении», – сказала Ульяна Фещук.

Сергий Костинский объяснил существующую проблему тем, что иностранные вещатели сейчас ничем не обязаны информировать Национальный совет о смене места авторизации, собственников и т. п. О таких изменениях регулятор узнает случайно. Поэтому новая начатая в соответствии с Европейской конвенцией процедура информирования о нарушении позволит телеканалу исправить ошибки и привести свою деятельность в соответствие с требованиями Европейской конвенции, согласно которой иностранные каналы должны придерживаться национального законодательства, акцентировал он. «Таким образом, у вещателя будет 8 месяцев на устранение выявленных нарушений», – резюмирует Нацсовет, не сообщая почему процедура должна занять 8 месяцев.

Примечательно, что судебный иск, на который ссылается Нацсовет, был отклонен судом в полном объеме 4 марта. На заседании 7 февраля Сергей Костинский при обсуждении этого вопроса сообщал, что вещатель сменил правообладателя с немецкого на британского, акцентируя на ​​том, что, по его мнению, вещатель – российский, он только оформил лицензию в Европе. Он также отмечал, что в январе получил звонок из-за границы от владельца этого канала, который предлагал «встретиться для урегулирования вопроса». Юридически оформляя решение, Нацсовет сослался на статью 28 Евроконвенции, которая предусматривает, что ни одно из положений не мешает сторонам применять более строгие и детальные правила по сравнению с предусмотренными в международном документе, и на часть вторую статьи 24, которая позволяет временно прекратить ретрансляцию телеканала, который нарушает Конвенцию.

Напомним, 6 сентября 2018 Нацсовет приостановил сроком на полгода ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI, у которого британская лицензия, за антиукраинскую информационную политику и показ российских фильмов с «черносписочниками». 6 марта временный запрет был продлен еще на полгода.

Как писала «Телекритика», Нацсовет намерен прописать запрет на попадание «замаскированных» под европейские российских телеканалов в список адаптированных иностранных телеканалов в проекте Порядка адаптации. Документ в январе в третий раз проходил общественное обсуждение. В феврале Сергей Костинский обещал, что общественное обсуждение этого документа будет продолжено в четвертый раз, но этого не произошло.

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