Нацсовет определил победителя на место одесского сателлита Прямого канала в цифровой телесети

12 декабря Национальный совет по вопросам телевидения радиовещания определил победителя конкурса на вещание в региональной цифровой телесети стандарта DVB-T2 в Одесской области. Победителем стал телеканал «Медиаинформ». Канал собрал шесть голосов (Александр Ильяшенко и Максим Оноприенко подержали конкурента – новосозданный телеканал «Мост-ТВ», который не ведет вещание). Ранее на этом месте должен был вещать, связанный с Прямым каналом, телеканал «Одесса 1», лицензия которого была аннулирована в июле этого года по заявлению самой компании.

Канал «Медиаинформ»(ООО «ИА «Медиа-Информ»»), согласно реестру юрлиц, принадлежит Арсении Покровской и Виктории Волковой. В исследовании «Института массовой информации» указано, что Виктория Волкова является дочерью экс-регионала Виктора Волкова, компаньона бывшего заместителя городского головы Одессы Сергея Черненко. В 2015 году Волков баллотировался в Одесский областной совет от партии «Возрождение». Арсения Покровская является автором и ведущей программ на телеканале «Глас», который связан с Трухановым.

Представитель «Медиаинформ» Игорь Покровский сообщил, что канал давно работает на рынке, цифровая лицензия нужна для попадания во все кабельные сети региона (как канал «Универсальной программной услуги»). Он сообщил, что ряд вещателей практикуют 15-17-часовую ретрансляцию общенациональных информационных каналов, указывая общее производство контента (юридически это позволяет ретрансляцию). Он не хочет уступать якобы таким вещателям место в цифре. Канал принимал участие в конкурсе 22 ноября 2018-го, но тогда проиграл его. Члены регулятора сообщили, что им не до конца понятна презентация вещателя.

Сегодня программная концепция телеканала имеет такой вид.

На эту частоту также претендовала компания «Мост ТВ» (ООО «Мост-ТВ»). Для нее это второй проигрыш в конкурсе. Новосозданный телеканал «Мост ТВ» официально принадлежит Дине Мартиновой с одесской регистрацией (она же выступает директором). В статутном фонде зарегистрированного 6 июня предприятия указано 10 тысяч гривен. Представительница телеканала уверяла, что вещатель будет молодежным, на канале уже работает молодой коллектив с 10 человек (планируется 30). Ранее представительница сообщала, что собственница телеканала родом из Луганска и «всегда мечтала создать телеканал». В этот раз сообщили о прибыльном туристическом бизнесе (компания «Летать легко»).

По информации «Телекритики», «Мост ТВ» связан с двумя цифровыми телеканалами – «Южная волна» и OLViA (ретранслирую «112 Украина» и NewsOne), перекупленными прошлой осенью Михаилом Ивановым, который ранее уверял членов Нацсовета, что занимается консалтинговыми услугами в морской отрасли. На все три канала, по данным «Телекритики», имеет влияние Виктор Баранский – депутат Одесского областного совета от «Оппозиционного блока», экс-кандидат в нардепы по 133-м округу в Одессе от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (проиграл Артему Дмитруку из «Слуги народа»). В СМИ сообщалось, что Генпрокуратура расследовала уголовное производство по факту хищения бюджетных средств при реконструкции причала в Одесском порту (по версии следствия, активными соучастниками преступления являются компании Баранского).

Вещание в цифровой сети Одесской области охватывает 22 населенных пункта, среди которых Одесса, Тарутино, Болград, Сарата, Килия, Любашевка, Николаевка и др. Оператор сети – государственный Концерн РРТ. Конкурсными условиями были предусмотрены требования к программной концепции: рекомендуется размещение в эфире компании общественно важных и информационных передач.

Отметим, 27 декабря 2017 года на региональном цифровом конкурсе Нацсовета в Одесской области лицензию на вещание в регионе получил созданный под конкурс местный телеканал «Одесса 1» (ООО «ТРК «Одеса.1″»), принадлежащий экс-регионалу Владимиру Макеенко (99%) и тогдашнему гендиректору «Прямого» Евгении Захаровой (1%). Макеенко владеет компанией через ООО «ТК “Прямий”», Захарова – напрямую. 12 июля 2019-го Нацсовет принял заявление региональных сателлитов Прямого канала — «Одеса 1» и «Харків 1» — об отказе от лицензий на цифровое вещание. Почему запуск вещателей не состоялся, официально не сообщалось.

Фото: pixabay

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