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Нацсовет не может доказать влияние РФ на «112 Украина», NewsOne и ZIK

от Telekritika
От Telekritika 688
Главная Новости Нацсовет не может доказать влияние РФ на «112 Украина», NewsOne и ZIK

На основании документов, которые имеются в Национальном совете, доказать влияние Российской Федерации и Виктора Медведчука на эти телеканалы на данный момент невозможно.

Об этом 11 июля заявила заместитель председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук с трибуны парламента, куда была приглашена депутатами.

«К сожалению, там (в медиахолдинге «Новости». – Ред.) работают очень профессиональные юристы, которые делают невозможным установление какой-либо связи с Российской Федерацией – по крайней мере, на уровне тех документов, которые имеются в Национальном совете. То есть фактически невозможно доказать, что РФ имеет какое-то влияние на эти телеканалы. По этому поводу мы переписывались с СБУ, но пока нам не предоставлены документы, подтверждающие такое влияние»,  пояснила Ульяна Фещук.

В то же время, отвечая на вопрос депутатов, она подчеркнула, что невозможно доказать и связь этих телеканалов с одним из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктором Медведчуком, поскольку эти медиа «на самом деле скуплены подставным лицом».

«Вместе с Антимонопольным комитетом мы начали совместные действия, обмениваемся документами о том, чтобы установить связь между бенефициарными владельцами “112 Украина”, NewsOne и ZIK. То есть эти действия начались после того, как стало известно, что господин Козак приобрел ZIK», – сообщила замглавы регулятора.

Кроме того, отвечая на вопрос главы Комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, Фещук уточнила, что Нацсовет не уполномочен проверять телеканалы относительно источников их финансирования. «Что касается статьи 19 закона “О телевидении и радиовещании”, то мы не проверяем телерадиоорганизации таким образом, потому что есть очень много рычагов сокрытия источников финансирования, в том числе – договоры на получение рекламы и спонсорство»,  отметила чиновница.

Напомним, 9 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил внеплановую проверку телеканала NewsOne на предмет разжигания вражды в анонсах телемоста с российским телеканалом, который вещатели планировали провести 12 июля. Генпрокуратура 8 июля зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за желания телеканала NewsOne устроить телемост с российским телевидением. Ведомство вызывает владельца NewsOnе на допрос и готовит представление на арест его активов.

Фото: Анна Федорук

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