На украинском телевидении выросла доля русского языка

Доля украинского языка в прайм-тайме ведущих телеканалов за год уменьшилась с 64% до 40%, а русского – выросла с 7 до 27%. Остальное время занимают двуязычные русско-украинские программы. Об этом свидетельствуют данные аналитического обзора общественного движения «Пространство свободы», обнародованные 12 ноября на пресс-конференции в «Укринформе».

Подобный регресс возможен из-за компромиссных формулировок в законе «О телевидении и радиовещании», которые создают «лазейки» для русификации телеэфира. В исследовании говорится: «Нацсовет, осуществляя мониторинг, руководствуется положениями закона, который позволяет отнести к квоте украинского языка программы, в которых на украинском языке общаются ведущие программ (при этом другие участники могут общаться на других языках). Телеканалы убедились, что Нацсовет причисляет к украинскому языку двуязычные программы и начали этим пользоваться. В этих условиях данные, которые подает Нацсовет, выглядят обманчивыми. Движение «Пространство свободы» традиционно провело собственный мониторинг, в котором определило язык программ, исходя из реального соотношения языков».

В общем ситуация с госязыком на украинском телевидении в 2019-м лучше, чем в 2011-2016 годах, когда доля украинского языка колебалась в рамках 22-33%, а русского стабильно была 40%.

Мониторинг шести рейтинговых общенациональных телеканалов («Украина», «1+1», ICTV, СТБ, Новый канал и «Интер») был осуществлен в конце октября 2019-го (с 18:00 до 22:00 24 октября и с 12:00 до 16:00 26 октября). В результате 48-часового мониторинга (6 телеканалов по 8 часов) активисты движения получили следующие данные: программы на украинском языке звучали 19 часов (то есть 39,6% времени), программы на русском и украинском языке — 16 часов (33,3 %), программы на русском языке — 13 часов (27,1%). Детального разреза по каналам не предоставляется.

Напомним, согласно языковой телеквоте 75% телеэфира в еженедельном объеме в слотах 07:00-17:00 и 17:00-22:00 должно транслироваться на украинском языке. Летом 2019-го телеквоту на украинский язык было поднято до 90%. Данная норма вступит в силу через 5 лет.

Также активисты обнародовали собственный мониторинг языка вещания радиостанций. Согласно материалам обзора, 56% всех песен, которые звучат в эфире общенациональных радиостанций, — украиноязычные. Более того, радиопрограммы 90% времени ведутся на украинском языке. «Оба показателя выросли за год и значительно превышают установленные законом квоты (35% для песен и 60% для языка ведения). Можно сказать, что украинская речь стала естественной для радиоэфира во всех регионах страны», — констатируют авторы исследования.

Фото: pixabay

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