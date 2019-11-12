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На украинском телевидении выросла доля русского языка

от Telekritika
От Telekritika 794
Главная Новости На украинском телевидении выросла доля русского языка

Через год после старта языковых телеквот, каналы заметно уменьшили долю украинского языка.

Доля украинского языка в прайм-тайме ведущих телеканалов за год уменьшилась с 64% до 40%, а русского – выросла с 7 до 27%. Остальное время занимают двуязычные русско-украинские программы. Об этом свидетельствуют данные аналитического обзора общественного движения «Пространство свободы», обнародованные 12 ноября  на пресс-конференции в «Укринформе».

Подобный регресс возможен из-за компромиссных формулировок в законе «О телевидении и радиовещании», которые создают «лазейки» для русификации телеэфира.  В исследовании говорится: «Нацсовет, осуществляя мониторинг, руководствуется положениями закона, который позволяет отнести к квоте украинского языка программы, в которых на украинском языке общаются ведущие программ (при этом другие участники могут общаться на других языках). Телеканалы убедились, что Нацсовет причисляет к украинскому языку двуязычные программы и начали этим пользоваться. В этих условиях данные, которые подает Нацсовет, выглядят обманчивыми. Движение «Пространство свободы» традиционно провело собственный мониторинг, в котором определило язык программ, исходя из реального соотношения языков».

В общем ситуация с госязыком на украинском телевидении в 2019-м лучше, чем в 2011-2016 годах, когда доля украинского языка колебалась в рамках 22-33%, а русского стабильно была 40%.

На украинском телевидении выросла доля русского языкаМониторинг шести рейтинговых общенациональных телеканалов («Украина», «1+1», ICTV, СТБ, Новый канал и «Интер») был осуществлен в конце октября 2019-го (с 18:00 до 22:00 24 октября и с 12:00 до 16:00 26 октября). В результате 48-часового мониторинга (6 телеканалов по 8 часов) активисты движения получили следующие данные: программы на украинском языке звучали 19 часов (то есть 39,6% времени), программы на русском и украинском языке — 16 часов (33,3 %), программы на русском языке — 13 часов (27,1%). Детального разреза по каналам не предоставляется.

Напомним, согласно языковой телеквоте 75% телеэфира в еженедельном объеме в слотах 07:00-17:00 и 17:00-22:00 должно транслироваться на украинском языке. Летом 2019-го телеквоту на украинский язык было поднято до 90%. Данная норма вступит в силу через 5 лет.

Также активисты обнародовали собственный мониторинг языка вещания радиостанций. Согласно материалам обзора, 56% всех песен, которые звучат в эфире общенациональных радиостанций, — украиноязычные. Более того, радиопрограммы 90% времени ведутся на украинском языке. «Оба показателя выросли за год и значительно превышают установленные законом квоты (35% для песен и 60% для языка ведения). Можно сказать, что украинская речь стала естественной для радиоэфира во всех регионах страны», — констатируют авторы исследования.

Фото: pixabay

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