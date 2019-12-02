На Ukr.net произошли сбои из-за отсутствия электропитания

Новостной сервис Ukr.net 2 декабря временно перестал работать. Сбои на сервисе произошли из-за проблем с электропитанием. Об этом сообщил главный редактор ресурса Internet.ua, входящий в холдинг Ukr.net Дмитрий Сизов на своей странице в Facebook.

«Временно не работает сервер Ukr.net. Причина уже известна: отсутствие входящего электропитания на входе в дата центр по всем основным и резервным каналам. Технические специалисты занимаются устранением проблемы», — пишет Сизов.

Как стало известно, сайт не работал в течение нескольких часов. Кроме того, у пользователей не было доступа к почте Ukr.net, сайту о погоде Sinoptik и другим проектам холдинга.

На данный момент все ресурсы уже работают.

Фото: Unsplash

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