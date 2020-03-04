На телеканале ТЕТ стартует второй сезон реалити-шоу «СуперЖенщина»

16 марта на телеканале ТЕТ состоится премьера второго сезона реалити-шоу «СуперЖенщина», сообщает пресс-служба.

Каждую неделю реалити-шоу будет рассказывать об образе жизни четырех участниц, и в новом сезоне одной из них стала бизнес-леди, блогер Таня Пренткович. Она управляет собственным делом, за ее жизнью наблюдает больше миллиона человек в социальных сетях, а теперь она решила открыться всей стране.

Телезрители познакомятся с Татьяной Пренткович без фильтров, ретуши и красивых подписей к фотографиям. И мы уже знаем, что психологу проекта Павлу Ковальскому есть о чем поговорить с любимицей аудитории Instagram. Чтобы узнать, как Тане удается совмещать бизнес и семью, а также узнать подробности ее отношений c близкими, смотрите реалити-шоу с 16 марта в 18:30 на телеканале ТЕТ.

Напомним: ранее стало известно, что ТЕТ назвал дату премьеры нового сезона «Таньки и Володьки».

Фото: ТЕТ

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