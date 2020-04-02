На Takflix вийшов український фільм «Розділові Наживо»

2 квітня на платформі Takflix вийшов фільм-концерт «Розділові Наживо» за участі Сергія Жадана. Про це повідомляє прес-служба платформи.

Стрічку можна переглянути за 60 гривень у всіх країнах світу.

В основі фільму лежить екранізація однойменного перформансу «роздІловІ» — міждисциплінарного проєкту мистецької агенції АртПоле. Перфоманс на основі книги Сергія Жадана «Вогнепальні й ножові» вперше презентували у 2012 році. З того часу виступи відбулися в різних локаціях, від Бахмута й Станиці Луганської до Варшави й Вроцлава.

Зйомки фільму-концерту «Розділові Наживо» відбулися під час останнього виступу артистів, після якого проєкт припинив своє існування.

Автором ідеї та режисером «Розділові Наживо» є Вадим Ільков — оператор фільму «Вулкан» та режисер-постановник «Тато — мамин брат». Для роботи над проєктом Ільков зібрав 11 найкращих операторів України. 11 камер одночасно слідкували за останнім виступом «роздІлових», не пропускаючи жоден рух артистів. В результаті сам фільм став дослідженням творчого процесу, розкриваючи перед глядачами несподівані та захоплюючі моменти творення мистецтва, можливості бути разом, чути й відчувати один одного.

Нагадаємо, 13 березня на стрімінговой платформі Takflix в онлайн-прокат вийшла українська драма «Коли падають дерева» / When The Trees Fall режисера і сценариста Марисі Нікітюк.

Фото: Takflix

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