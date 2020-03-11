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На «Суспільному» не выплатили зарплаты. Вещатель обратился в Кабмин с открытым письмом

от Telekritika
От Telekritika 369
Главная Новости На «Суспільному» не выплатили зарплаты. Вещатель обратился в Кабмин с открытым письмом

«Суспільне» под угрозой прекращения вещания.

 

«Суспільний мовник» опубликовал открытое письмо в Кабмин, в котором отметил, что оказался под угрозой полной остановки работы и прекращения вещания всех теле-, радио- и диджитал-каналов.

«Существует только две причины такой ситуации, и правления «Суспільного мовника» убеждено, что обе проблемы могут быть решены при помощи немедленного вмешательства Кабинета Министров Украины», – отмечается в сообщении.

Среди проблем, «Суспільне» выделяет задержку заработных плат, что может привести к увольнению «наиболее профессиональных работников, среди которых основную часть составят журналисты», и блокировке счетов телерадиокомпании.

«В связи с ситуацией, что сложилась, правление «Суспільного мовника» обращается к новоизбранному Кабинету министров Украины с просьбой на ближайшем заседании рассмотреть вопрос и внести необходимые изменения в постановление от 25 января 2017 №30, а также ускорить утверждение паспорта бюджетной программы соответствующим главным распорядителем», –  говорится в письме.

Также «Суспільний мовник» отмечает, что сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с «Евроньюс» началось в 2010 году еще до создания «Суспільного». Впоследствии из бюджета прекратили выделять средства на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии «Евроньюс», что и привело к появлению долга и соответствующему судебному процессу.

Напомним, ранее Независимый медийный совет обратился к новоизбранному правительству по вопросу блокировки деятельности общественного вещания.

Фото: Александра Йорк

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