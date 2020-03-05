На «Суспільному» из-за арестованных счетов отменяют журналистские командировки

Работникам «Суспільного мовника» пришлось отменить три командировки на спортивные соревнования из-за наложенного ареста на счета, сообщает пресс-служба.

Арест счетов привел к отмене командировок спортивных журналистов на Чемпионат мира по скелетону в немецкий Альтенберг и на седьмой и восьмой этапы Кубка мира по биатлону, которые состоятся в чешском городке Нове Место и финском Контиолагти.

По словам исполнительного продюсера ТО спортивных программ Никиты Хорозова, «Суспільне» из-за отмены командировки теряет возможность показывать своим зрителям эксклюзивный контент с места соревнований.

«Биатлон — это тот вид спорта, который телеканал успешно транслирует уже много лет. Отправляя журналистов в командировки на место соревнований, мы получаем уникальный материал с места событий — это включение в программы «Спорт» и «UA: Биатлон. Студия», дополнительный контент для диджитал-платформы, эксклюзивные сюжеты для «Новостей ». Поэтому нам очень жаль, что из-за отмены командировки зрители не увидят много интересного, что мы для них подготовили», — рассказал Никита Хорозов.

Отметим, что командировка команды «UA: Культура» на Берлинале на прошлой неделе состоялось благодаря личному финансированию поездки исполнительным продюсером телеканала «UA: Культура» Лукьяном Галкиным.

Напомним, работа «Суспільного» заблокирована. Постановлениями Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 18 февраля 2020 года и от 20 февраля 2020 №61321781 был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах «Суспільного мовника».

Фото: Александра Йорк

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