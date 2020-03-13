На СТБ стартует «Невероятная правда о звездах» с новой ведущей

В эфир телеканала СТБ возвращается проект о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах». Ведущими программы стали Надежда Матвеева и Григорий Решетник. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Новый сезон «Невероятной правды о звездах» будет открывать тайны украинского шоу-бизнеса и голливудских знаменитостей.

Программа вернется в обновленном формате – с новой студией и структурой выпусков.

По словам команды, «проект условно разделится на две части: первая – это разноплановые рубрики о звездах, которые раскроют их с неожиданных сторон, а вторая часть ‒ это практически документальный фильм о том, что богатые тоже плачут».

Над созданием программы работает команда «Утра в большом городе». Руководитель проекта – Дмитрий Слободян. Шеф-редактор – Анастасия Дяченко. Креативный продюсер – Вениамин Вегерчук.

Напомним, «Невероятная правда о звездах» с Григорием Решетником и Надеждой Мейхер выходила на СТБ с 2010 по 2014 год.

Фото: СТБ

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