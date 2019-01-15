На спутнике тестируется первый украинский телеканал в 4К

4 января со спутника AMOS-7 израильской компании Spacecom начал вещание первый украинский телеканал сверхвысокого разрешения 4K – «#Наше HDR». Тестовая версия канала идет в открытом виде, оператором выступает государственное предприятие «Укркосмос».

«#НАШЕ HDR» позиционирует себя как релакс-канал: он транслирует виды украинской природы, городские пейзажи, музеи и театры. Телеканал входит в медиагруппу «Наше Meдиа», которая объединят каналы «#НАШ», «#НАШЕ Music», «#НАШ Kids», «#НАШЕ HDR» и ETHNO CHANNEL. Собственником группы является черновицкий бизнесмен Андрей Верхоляк. Соответственно, телеканалы ведут вещание из Черновцов.

По словам Андрея Верхоляка, в скором времени планируется запуск еще одного канала группы в 4К – контента в 4К у телеканалов достаточно.

«Телеканал “#НАШЕ HDR” вещает в 4К на спутнике пока только в тестовом режиме. В ближайшие дни мы планируем к запуску тестовое вещание в 4К на AMOS-7 второго канала – “#НАШЕ MUSIC”. Весь контент «НАШЕ HDR» снят в 4К. На “#НАШЕ Music” пока около 20% клипов с помощью специальных программ транслируем в апскейле (процесс, когда контент, созданный в SD, переформатируется в HD, из-за чего качество HD-картинки немного ухудшается, хотя и остается на достаточно высоком уровне, что позволяет назвать его HD. – Ред.). До конца года планируем выйти на 10%. Параллельно через компанию “Космонова” с нового года мы раздаем 4К-версии каналов по IP. “#НАШЕ Music” доступен в 4К через “Космонову” с декабря и пока что в тестовом варианте. У операторов платного телевидения есть также возможность “брать” эти каналы в HD, а в случаи с “#НАШЕ Music” и в SD», – сообщил в комментарии «Телекритике» Андрей Верхоляк.

Технические параметры телеканала «#НАШЕ HDR» следующие: AMOS-7 (4° W), частота 12,518 ГГц, пол. H, SR 12500, FEC 3/4, MPEG 4, DVB-S2 / 8SPK, FTA. Cкорость передачи видео (битрейт) 15 Мбит/с в HEVC (H.265), скорость передачи аудио около 380 кбит/с (AAC).

В «Укркосмосе» сообщили «Телекритике», что вещание телеканала в 4К экспериментальное: «Речь идет о промопроекте, пока что это не штатная трансляция, а скорее технологический эксперимент. Запуск в 4К стал общей работой трех компаний – «Наше медиа», «Укркосмос» и Spacecom, каждая внесла свою лепту. Без Spacecom этого бы не случилось – они выделили емкость на спутнике. В перспективе есть желание коммерциализировать этот проект. Это дорогостоящий проект. Поскольку речь идет о битрейте 15 Мбит/с, месяц вещания может обойтись телеканалу в приделах $35–40 тысяч», – комментирует «Телекритике» Юрий Балычев, первый заместитель генерального директора «Укркосмоса».

«По цене пока нет информации. Она зависит от битрейта. Изначально было 15 Мб/с, стало 12 Мб/с. У нас есть идея, как влезть в 8–9 Мб/с», – добавляет Андрей Верхоляк.

Компания Spacecom в своем релизе обещает «умеренную цену» для 4К-вещания: «4К телевидение – это точка роста для ТВ-бизнеса и обязательная составляющая премиум сегмента. Я очень рад, что Украина теперь тоже поддерживает эту тенденцию, и что первый украинский 4К канал начал вещать именно на нашем спутнике. Одним из факторов, который сдерживал рост 4К каналов, было то, что они занимают значительную емкость, это дорого. Amos—Spacecom активно работает над развитием спутниковых технологий, чтобы предоставить телеканалам достаточную емкость по умеренной цене. Появление украинского канала на AMOS-7 демонстрирует, что нам это удается», – говорит Юда Амир, VP Sales CIS компании Spacecom.

Одно из направлений по развитию данных телеканалов как бизнес-проектов Андрей Верхоляк видит в модели HoReCa (сегмент сферы услуг – Hotel, Restaurant, Cafe/Catering) – трансляции вещателей в спортклубах, барах, публичных заведениях, в аэропортах, поездах, самолетах и т. п. Поскольку, 4К-вещание не все кабельное и IP-сети могут потянуть, спутник остается самым лучшим способом для получения такого сигнала. Телеканал ETHNO CHANNEL Андрей Верхоляк планирует развивать за границей – у вещателя есть испанская регистрация.

В прошлом году о планах по запуску телеканала в 4К на спутнике на украинском телевизионном рынке также говорил Рудольф Кирнос – генеральный директор группы каналов Vianet (NIKI Kids, NIKI Junior, EU Music и 4ever Music).

Напомним, 4 ведущие телегруппы (StarLightMedia, «1+1 медиа», группа «Интер» и «Медиа Группа Украина») анонсировали запуск HD-версий своих телеканалов в 2020–2021 годах. О запуске в 4К не заявлял ни один из крупнейших телехолдингов.

Фото: pixabay