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На общественном вещателе и у Аласании проходят обыски

от Telekritika
От Telekritika 1023
Главная Новости На общественном вещателе и у Аласании проходят обыски

В офисе «Общественного» и в квартире главы правления Зураба Аласании и еще нескольких сотрудников вещателя провели обыски.

Сегодня, 30 августа, в главный офис «UA:Общественное вещание» в телецентре «Карандаш» пришли с обыском представители Государственного бюро расследований в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины.

Также, по информации вещателя, около семи утра с обыском пришли в квартиру председателя правления «UA:Общественное» Зураба Аласании и в дома нескольких других работников вещателя. Телеканал сообщает, что основания для следственных действий неизвестны.

На странице пресс-службы ГБР в Facebook появилась официальная информация об обысках. В сообщении говорится, что следственные действия проводят в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ПАО «НОТУ», а именно злоупотребления служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

В ГБР утверждают, что обыски проводят с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса и не препятствуют работе телерадиокомпании.

«Громадському» ответственный за безопасность на «Общественном» Владимир Проценко рассказал, что люди, которые пришли в офис, не представились и не предъявили постановление суда с разрешением на проведение следственных действий. «Знаю только, что один из них является сотрудником Службы безопасности Украины по имени Константин», – добавил он.

По словам Проценко, люди пришли в один из офисов бухгалтерии и пытались вытеснить работников, ничего не объясняя. На вопрос, проводили ли обыски по месту жительства кого-то из руководства, он ответил, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Фото: Александра Йорк 

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