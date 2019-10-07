На «Новом канале» стартует тревел-шоу с Лесей Никитюк

Новое тревел-шоу «Le маршрутка», над которым телеведущая Леся Никитюк работала летом, выйдет в эфир 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба «Нового канала».

Команда «Нового» провела целое тревел-исследование Украины, объездив все туристические направления. Теперь зрители смогут не только увидеть самые красочные уголки, но и познакомиться с крутыми маршрутами для путешествий внутри страны. Создатели уверены, что проект позволит по-новому посмотреть на давно известные туристические места, а еще даст возможность «побывать» на различных фестивалях и вместе с Лесей Никитюк «посетить» достопримечательности, закрытые для просмотра. Кроме того, ведущая познакомит зрителей с невероятными историями украинцев, которые живут рядом с нами.

Фото: «Новый канал»

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