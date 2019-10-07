НовостиТВ

На «Новом канале» стартует тревел-шоу с Лесей Никитюк

от Telekritika
От Telekritika 750
Главная Новости На «Новом канале» стартует тревел-шоу с Лесей Никитюк

«Le маршрутка» отправится в путешествие в начале ноября.

Новое тревел-шоу «Le маршрутка», над которым телеведущая Леся Никитюк работала летом, выйдет в эфир 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба «Нового канала».

Команда «Нового» провела целое тревел-исследование Украины, объездив все туристические направления. Теперь зрители смогут не только увидеть самые красочные уголки, но и познакомиться с крутыми маршрутами для путешествий внутри страны. Создатели уверены, что проект позволит по-новому посмотреть на давно известные туристические места, а еще даст возможность «побывать» на различных фестивалях и вместе с Лесей Никитюк «посетить» достопримечательности, закрытые для просмотра. Кроме того, ведущая познакомит зрителей с невероятными историями украинцев, которые живут рядом с нами.

Фото: «Новый канал»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

☠ Нацсовет аннулирует лицензию ТВ-провайдера, уличенного в пиратстве

25.01.2019

Тигран Мартиросян ушел со «112 Украина» и «Голоса...

05.10.2017

? Назначение Юрия Артеменко в телекомрегулятор может быть...

10.05.2019

▶? Дэйв Батиста прокатится в такси: трейлер «Стубера»

08.04.2019

IMDb запускает потоковый сервис уже этим летом

19.06.2019

Вакарчук и Саакашвили обсудят досрочные парламентские выборы в...

30.05.2019

Журнал Vogue помешался на Алисии Викандер

09.02.2018

«Медведчука нет. Есть Путин». Порошенко – о собственности...

02.08.2019

🇨🇳 Китайцы критикуют новую «Мулан» за исторические неточности

12.07.2019

«Благие намерения»: российское производство или кооперация?

21.06.2019