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На Новом канале стартовали съемки 11-го сезона «Ревизора»

от Telekritika
От Telekritika 541
Главная Новости На Новом канале стартовали съемки 11-го сезона «Ревизора»

Юлия Панкова уже проверила заведения Днепра.

На этой неделе стартовали съемки 11-го сезона «Ревизора» на Новом канале, передает пресс-служба.

Первым городом, который посетила ревизор Юлия Панкова, стал Днепр. Для проверки выбрали известные заведения, о которых посетители в соцсетях оставляли противоречивые отзывы. А еще команда «Ревизора» получила много писем от жителей города с просьбой проверить именно эти локации. В Днепре ведущая уже успела проверить ночной бар, популярный своими экзотическими коктейлями. А также 5-звездочный отель.

Отметим, что в 11 сезоне ревизии Панковой станут еще более тщательными – недавно Юля получила сертификат координатора по внедрению системы безопасности пищевых продуктов в Украине (НАССП). Данная система была внедрена на законодательном уровне в 2019 году. Поэтому команда «Ревизора» решила проверить, реализуют ли ее государственные учреждения. И первой в списке стала столовая Днепровского городского совета, в которой могут питаться не только депутаты, но и жители и гости города.

Получили ли заведения Днепра табличку «Ревизор Рекомендует», узнаете в эфире Нового канала уже этой осенью.

Напомним: ранее стало известно, что Ольга Задорожная возглавила Новый канал.

Фото: Александра Йорк

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