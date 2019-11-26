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На канале «Украина» состоится премьера сериала «Наследники»

от Telekritika
От Telekritika 443
Главная Новости На канале «Украина» состоится премьера сериала «Наследники»

В эфире со 2 декабря.

В понедельник, 2 декабря, на телеканале «Украина» будет показана первая серия 16-серийного фильма производства компании Mamas Film Production «Наследники». Об этом сообщает пресс-служба канала.

В центре сюжета – семья Орловых и ее глава — Николай. Во время празднования его юбилея кто-то из гостей предпринимает попытку убить его.

Чудом выжив, Николай обнаруживает, что уже не контролирует бизнес, не имеет должного влияния в семье.  Он задается целью раскрыть «заговор» при помощи давнего друга Сухова. Однако у последнего есть и свои, тайные, мотивы войти в доверие к Николаю.

В фильме сыграли: Наталья Доля, Эдуард Флеров, Влад Никитюк, Анастасия Иванова, Екатерина Варченко и многие другие.

Режиссер-постановщик сериала – Дмитрий Матов. Оператор-постановщик – Сергей Бойко. Продюсеры: Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Алла Липовецкая, Марина Квасова.

Фото: телеканал «Украина»

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