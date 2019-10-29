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На канале «Украина» состоится премьера нового сериала «Живая вода»

от Telekritika
От Telekritika 915
Главная Новости На канале «Украина» состоится премьера нового сериала «Живая вода»

Эфир запланирован на 2 ноября.

2 ноября в 17:00 на телеканале «Украина» покажут первую серию мини-сериала «Живая вода». Об этом сообщает пресс-служба канала.

По сюжету, главная героиня Ольга после гибели своего супруга перебирается из города в деревню и начинает новую жизнь на ферме. Она хочет разобраться: смерть ее мужа была несчастным случаем или убийством. Женщина начинает вести собственное расследование, подвергая опасности себя и своих близких.

В фильме снимались Ольга Павловец, Радмила Щеголева, Виктор Логинов и др.

Режиссер – Анастасия Матешко. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Заря, Ирина Чемерис. Производством по заказу канала «Украина» занималась «Украинская продакшн студия».

Фото: телеканал «Украина»

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