На «Интере» состоится премьера нового сезона «Орел и решка. Чудеса света 2»

В воскресенье, 1 марта, на «Интере» – премьера нового сезона тревел-шоу «Орел и решка. Чудеса света 2», сообщает пресс-служба канала.

В новом сезоне «Орел и решка» познакомит зрителей с древним городом инков Мачу-Пикчу в Перу, мраморным мавзолеем Тадж-Махал в Индии и римским Колизеем в Италии, горами Монблан в Альпах, Мертвым морем в Израиле и высочайшим вулканом Килиманджаро в Танзании, индийским фестивалем красок Холи, норвежским северным сиянием, японским цветением сакуры и даже с африканским культом Вуду.

Стартует сезон проекта «Орел и решка. Чудеса света 2» в пустыне Сахара.

Чудеса природы, веселые праздники и выдающиеся места нашей планеты в «Чудесах света 2» будут открывать для телезрителей ведущие Алина Астровская и Антон Зайцев.

Напомним: ранее стало известно, что «Интер» готовится праздновать 23 февраля фильмами о советских десантниках.

Фото: «Интер»

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