На «Интер» возвращается проект «Україна вражає»

С 7 апреля «Интер» начнет показ программы «Україна вражає», сообщает пресс-служба телеканала.

Команда проекта покажет заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области; древнюю скальную крепость Тустань, которая находится на окраине маленького села Урыч Сколевского района Львовской области; пещеры Тернопольщины; скалу Монастырище в Кировоградской области, украинское Розовое озеро, расположенное в Херсонской области возле села Григоровка.

Программа будет выходить со вторника по пятинцу в 14:20 на телеканале «Интер».

В пресс-службе «Интера» уточнили, что канал покажет дайджест лучших выпусков, которые уже были в эфире, а также новые выпуски, которые еще не выходили.

Ранее «Телекритика» сообщала, что на телеканале 11 апреля в 08:00 состоится премьера второго сезона проекта «Шесть соток».

Фото: «Интер»

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