На «1+1» состоится премьера украинского экшена «Круты 1918»

Официальная премьера киноленты «Круты 1918» Алексея Шапарева состоялась 7 февраля 2019 года, и уже за первый уик-энд фильм собрал в прокате 3,5 млн грн. В чем секрет успеха и почему телеканал принял решение выкупить лицензию на показ фильма?

Актуальная историческая основа

События развиваются зимой 1918 года. 400 парней – цвет украинской нации – отважно сражаются против четырехтысячного войска большевиков на железнодорожной станции Круты. Тема борьбы за Украину перекликается с войной на Донбассе, и потому не оставляет зрителя равнодушным. К тому же, битва сломала судьбы, забрала сотни жизней и лишила любви – это мы увидим на примере братьев Андрея и Алексея Савицких, влюбленных в девушку Софию.

Актерский состав

Актерский состав блещет звездами украинского кинематографа: тут и Остап Ступка с сыном Дмитрием, и Алексей Тритенко («Коли ми вдома»), и полюбившаяся зрителям по сериалам «Крепостная», «Хороший парень» и «Женский доктор» Наталия Васько, и ведущий проекта «Модель XL» на «1+1» Богдан Юсипчук. В фильме сыграл даже министр культуры Украины Евгений Нищук. Главные же роли достались Надежде Коверской (красавица София) и Евгению Ламаху с Андреем Фединчиком (братья с одной страстью на двоих).

Особенности киноленты

В съемках баталий участвовали 150 военных Нацгвардии Украины с 2000 единицами оружия. Общее количество задействованных актеров – около 1000 человек, больше всего молодых актеров. К тому же, мощное музыкальное сопровождение картины особенно близко зрителям: тут и украинский дух группы «Гайдамаки», и тема любви и романтики в песне Кристины Соловий «Стежечка» и многое другое.

Все, кто не успел посмотреть фильм в кинотеатрах, имеют возможность это сделать уже завтра на экране телевизора или гаджета. К тому же, «Телекритика» знает 5 весомых причин посмотреть фильм «Круты 1918».