📢 «Мы облажались»: The Correspondent не будет открывать бюро в США
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📢 «Мы облажались»: The Correspondent не будет открывать бюро в США

от Telekritika
От Telekritika 110
Главная Новости 📢 «Мы облажались»: The Correspondent не будет открывать бюро в США

В декабре 2018-го голландское издание собрало $2,6 миллиона на запуск англоязычной версии.   

9 мая голландское издание The Correspondent объявило о найме управляющего редактора для англоязычного сайта. Англоязычная редакция будет находиться в Амстердаме. Создание редакции в США не планируется, пишет Medium. 

30 апреля De Correspondent выпустило пресс-релиз с заголовком «Мы облажались». В нем создатели сайта перечислили свои ошибки в публичной коммуникации и пообещали больше их не допускать: они не сумели вовремя донести до своих сотрудников и сторонников изменение концепции, которая не предполагала открытие офиса в США, и не обеспечили достаточную финансовую прозрачность.

Издание «Медуза» пишет, что релиз появился после выхода разгромной статьи об издании на американском ресурсе Nieman Lab. Ею поделились многие «вкладчики» и публичные амбассадоры The Correspondent. Многие из поддержавших The Correspondent (47% участников краудфандинговой кампании по запуску англоязычной версии сайта живут в США) посчитали себя обманутыми, надеясь, что у сайта будет собственная американская редакция.

Как сообщалось ранее, в декабре 2018-го сайт за один месяц собрал рекордные $2,6 миллиона от 45 тысяч подписчиков для запуска англоязычной версии. В июле 2018 года The Correspondent нанял первого американского сотрудника. Им стала Зейнаб Шах, бывший директор по стратегии BuzzFeed. В задачи Шах входило развертывание американской базы The Correspondent, включая найм управляющего редактора и сети корреспондентов. Меньше чем через год, в марте 2019-го, Шах объявила о своем увольнении, а управляющий редактор так и не появился. После этого издатель De Correspondent Эрнст-Ян Пфаут объявил в посте на Medium, что редакция останется в Амстердаме, а их офис в Нью-Йорке служил лишь базой для краудфандинговой кампании и скоро закроется.

После этого Зейнаб Шах в интервью отраслевому изданию Nieman Lab заявила, что воспринимает случившееся как предательство: по ее словам, руководство De Correspondent собирало деньги на запуск, давая ложные обещания, а получить от менеджмента объяснения, на что был потрачен довольно существенный для стартапа бюджет, ей не удалось. «Все писали, что мы “приходим в США”. Но потом, в разгар кампании, начальство сказало: ой, а может не стоит говорить про США, давайте просто говорить, что мы будем выходить на английском языке. Когда я спросила, почему, мне ответили, что люди будут думать, что мы будем писать только про США, а надо дать понять, что нас интересует весь мир!» – говорит Шах в интервью Nieman Lab. О том, что редакция все-таки останется в Амстердаме, Шах узнала от одного из голландских сотрудников только в декабре 2018 года.

Напомним, De Correspondent – журналистский проект из Нидерландов, запустившийся в 2013 году по подписной модели. В прошлом году у De Correspondent было уже 60 тысяч подписчиков. Контент сайта целиком находится за пейволом, рекламы, кроме промоакций самого проекта, нет, а подписка стоит 7 евро в месяц или 60 евро в год. В редакции De Correspondent в Амстердаме работает около 50 человек, сайт выпускает две-три заметки в день. Подписчики сайта могут выступить в роли экспертов при подготовке статей.

Фото: nbcnews.com

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