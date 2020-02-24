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Минкультуры продолжает конкурс на должность гендиректора директората медиа и информполитики

от Telekritika
От Telekritika 1302
Главная Новости Минкультуры продолжает конкурс на должность гендиректора директората медиа и информполитики

Дедлайн приема заявок — 5 марта 2020 года.

Министерство культуры, молодежи и спорта продлевает конкурс на должность генерального директора директората медиа и информационной политики, сообщает Единый портал вакансий государственной службы.

Дедлайн приема заявок — 5 марта 2020 года. Сам конкурс будет проведен 13 марта 2020 года в Центре оценивания кандидатов на занятие должностей государственной службы. В конкурсе могут принять участие люди, имеющие опыт работы в сфере медиа или информационной политики или информационной и культурной реинтеграции ТОТ, или опыт работы на должностях государственной службы категорий Б или В, или опыт службы в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее двух лет. Также важно хорошо владеть украинским языком и иметь высшее образование (степень не ниже магистра).

Что до условий оплаты труда, то Минкульт предлагает должностной оклад в 19 900 грн, а также предусматривает надбавки за выполнение особо важной работы — 35 000 грн (в период испытательного срока надбавка за выполнение особо важной работы устанавливается в размере 50% ежемесячной надбавки), надбавку за выслугу лет 3% от должностного оклада за каждый календарный год стажа, но не более 50% должностного оклада, надбавку за ранг государственной службы 500-800 грн и другие надбавки, доплаты и премии.

Напомним: ранее стало известно, что правительство назначило глав четырех профильных институций, которые находятся в подчинении МКМС, включая Марину Кудерчук — главой Госкино.

Фото: unsplash

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