Министерство инфраструктуры Украины планирует привезти в Украину Amazon

Как сообщает официальный сайт Министерства инфрастурктуры Украины, 28 июня, в рамках робочей поездки в США, министр инфраструктуры Владимир Омелян провел встречу с руководством Почтовой службы США – директором по международному сотрудничеству Питером Чандлером и управляющим менеджером по вопросам развития Сильвией Бейлиз.

В ходе беседы министр Омелян рассказал американским коллегам об успехах развития e-commerce на украинском рынке: «Украинцы покупают товары во всем мире, спрос на онлайн-шоппинг только растет, но актуальным становится вопрос доставки. Мы очень заинтересованы в возможности выхода Amazon на наш рынок. Это самая большая глобальная комапния по обьему предоставляемых услуг по продаже и доставке товаров онлайн в Украине. Спрос есть, но нет решения проблемы прямой доставки покупок».

Владимир Омелян предложил американской стороне возможность подписания договора между «Укрпоштою» и Почтовой службой США. Представители амерканской стороны пообещали обдумать возможность подобного сотрудничества.

«Телекритика» будет следить за развитием событий. Ранее мы сообщали о том, что видеохостинг Amazon Prime Video совершил сделку по покупке украинских фильмов и сериалов.

Фото: George Frey/Getty Images