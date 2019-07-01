Фото Офис Amazon e-commerce
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Министерство инфраструктуры Украины планирует привезти в Украину Amazon

от Ксения Лесничая
От Ксения Лесничая 1014
Главная Диджитал Министерство инфраструктуры Украины планирует привезти в Украину Amazon

Министр Владимир Омелян обсуждает возможность прихода компании на украинский рынок.

Как сообщает официальный сайт Министерства инфрастурктуры Украины, 28 июня, в рамках робочей поездки в США, министр инфраструктуры Владимир Омелян провел встречу с руководством Почтовой службы США – директором по международному сотрудничеству Питером Чандлером и управляющим менеджером по вопросам развития Сильвией Бейлиз.

В ходе беседы министр Омелян рассказал американским коллегам об успехах развития e-commerce на украинском рынке: «Украинцы покупают товары во всем мире, спрос на онлайн-шоппинг только растет, но актуальным становится вопрос доставки. Мы очень заинтересованы в возможности выхода Amazon на наш рынок. Это самая большая глобальная комапния по обьему предоставляемых услуг по продаже и доставке товаров онлайн в Украине. Спрос есть, но нет решения проблемы прямой доставки покупок».

Владимир Омелян предложил американской стороне возможность подписания договора между «Укрпоштою» и Почтовой службой США. Представители амерканской стороны пообещали обдумать возможность подобного сотрудничества.

«Телекритика» будет следить за развитием событий.  Ранее мы сообщали о том, что видеохостинг Amazon Prime Video совершил сделку по покупке украинских фильмов и сериалов.

Фото: George Frey/Getty Images

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