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Министерство информационной политики потратит еще 100 млн грн к концу года

от Telekritika
От Telekritika 524
Главная Новости Министерство информационной политики потратит еще 100 млн грн к концу года

Министерство информационной политики отчиталось о своих тратах с 2017 года в рамках бюджетной программы «Осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства».

С 2017 года Министерство информационной политики потратило 401 млн гривен. Эта сумма указана в отчетах государственного казначейства, по сообщению главы экспертной организации StateWatch Глеба Каневского, – передает epravda.com.ua.

В 2017 году на статью «Защита информационного пространства» выделили 33,6 млн гривен. В прошлом сумму увеличили более чем в 10 раз – до 358,5 млн гривен.

В этом году ведомство использовало 9,1 млн гривен. К концу 2019-го планирует потратить еще 100 млн. Таким образом общая сумма, потраченная министерством, составит 545 млн гривен.

Согласно отчету о выполнении бюджетной программы за прошлый год, наибольшие затраты министерства информационной политики пошли на производство и распространение социальной рекламы различных форматов (164,5 млн грн), размещение информации в защиту национальных интересов в отечественных и иностранных СМИ (124,3 млн грн), проведение различных публичных мероприятий в Украине и за ее пределами, в том числе медиамостов (51,5 млн грн).

В отчете указано, что в течение 2018 года министерство организовало мероприятия по защите информационного пространства, провело обсуждение информационной безопасности на международном уровне и создало базу учебных материалов по медиаграмотности. В приграничных городах проводили фестивали и выставки, организовывали просмотры патриотических фильмов.

Напомним, в прошлом году Министерство информационной политики представило бренд Украины для популяризации нашей страны на международном уровне.

Фото: mip.gov.ua

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