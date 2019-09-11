Миллиардер из Азии дарит телевизоры за подписку на видеосервис

5 сентября стартовал JioFiber – новый сервис Амбани в Индии. Для быстрого перехода пользователей на сервис миллиардер от лица своей компании Reliance Jio Infocomm дарит телевизионные приставки и телевизоры с высоким разрешением. Об этом сообщает Bloomberg.

Подписка стоит от 10 долларов и в нее входит большая часть стриминговых каналов, доступных на сервисе.

Совсем недавно компания была признана первой на рынке беспроводных услуг в Индии. Именно ценовая политика Амбани отобрала сотни миллионов подписчиков у непосредственных конкурентов – Bharti Airtel и Vodafone Idea.

По оценкам Boston Consulting Group, к 2023 году рынок телевещания в Индии будет стоить $5 млрд. В прошлом году его стоимость была гораздо ниже – $500 млн. Также к 2023 году количество постоянных подписчиков видеосервисов в Индии приблизится к 50 млн. А тех, кто смотрит видео в обмен на просмотр рекламы – 600 млн.

Напомним, что с 1 ноября заработает новый стриминговый сервис AppleTV+

Фото: Forbes India