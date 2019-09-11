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Миллиардер из Азии дарит телевизоры за подписку на видеосервис

от Telekritika
От Telekritika 541
Главная Новости Миллиардер из Азии дарит телевизоры за подписку на видеосервис

Чтобы заманить аудиторию конкурентов, Мукеш Амбани раздает 4К телевизоры тем, кто оформит пожизненную подписку на его стриминговый сервис.

5 сентября стартовал JioFiber – новый сервис Амбани в Индии. Для быстрого перехода пользователей на сервис миллиардер от лица своей компании Reliance Jio Infocomm дарит телевизионные приставки и телевизоры с высоким разрешением. Об этом сообщает Bloomberg.

Подписка стоит от 10 долларов и в нее входит большая часть стриминговых каналов, доступных на сервисе. 

Совсем недавно компания была признана первой на рынке беспроводных услуг в Индии. Именно ценовая политика Амбани отобрала сотни миллионов подписчиков у непосредственных конкурентов –  Bharti Airtel и Vodafone Idea.

По оценкам Boston Consulting Group, к 2023 году рынок телевещания в Индии будет стоить $5 млрд. В прошлом году его стоимость была гораздо ниже – $500 млн. Также к 2023 году количество постоянных подписчиков видеосервисов в Индии приблизится к 50 млн. А тех, кто смотрит видео в обмен на просмотр рекламы – 600 млн.

Напомним, что с 1 ноября заработает новый стриминговый сервис AppleTV+ 

Фото: Forbes India

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