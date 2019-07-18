Михаил Шнейдер стал операционным директором дивизиона «Вещание» StarLightMedia

Михаил Шнейдер назначен на позицию операционного директора дивизиона «Вещание» телехолдинга StarLightMedia (StarLight Broadcast). На новой должности менеджер должен построить и усовершенствовать бизнес-процессы как внутри дивизиона, так и во взаимодействии с другими подразделениями группы. Об этом говорится в официальном сообщении холдинга.

Среди первоочередных задач операционного директора «Вещания» – внедрение системы долгосрочного и вариантного планирования сетки трех каналов холдинга. «Дивизиону нужен рабочий инструмент, который позволяет принимать взвешенные и продуманные решения по сетке и прогнозировать их финансовые результаты, – рассказывает Михаил. – Функционал именно такой автоматизированной системы сейчас обсуждается в рабочей группе проекта. В этой системе должны работать директора каналов, программные службы и другие сотрудники, чья деятельность связана с планированием сетки».

«До объединения в единый дивизион «Вещание» наши телеканалы были самостоятельными бизнес-единицами со своими процессами, процедурами, автоматизированными системами, культурой и традициями. Также каждый из них имел собственный продакшен и инфраструктуру – своих финансистов, эйчаров и другие функции. Не было единого подразделения по маркетингу. Сейчас ситуация другая и требует срочных изменений», – объясняет телегруппа.

«Дивизион должен работать по единым стандартам, а процессы должны быть легкими и прозрачными», – считает руководитель «Вещания» Дмитрий Троицкий. Для этого в дивизионе и была создана новая должность операционного директора.

Михаил Шнейдер в релизе назван «старлайтовцем со стажем». Именно он инициировал создание компании Starlight Rental и возглавлял ее в течение четырех лет. Перед этим работал менеджером в департаменте оптимизации бизнеса СТБ. Затем 2,5 года реформировал госзакупки «Укрпочты». За это время ему удалось полностью перестроить систему централизованных закупок и достичь средней экономии в 15–17% от бюджета или рыночных цен и увеличить количество закупок на одного сотрудника в 2,5 раза. «На предложение вернуться в нашу команду операционным директором «Вещания» согласился с удовольствием и приступил к работе 1 июля», – говорится в сообщении.

Напомним, в StarLightMedia с лета 2018-го продолжается проект «Трансформация»: 1 января холдинг перешел на новую организационную структуру – дивизиональную, которая объединяет дивизионы «Вещание», «Новости», «Производство», Digital & Pay TV и «Центры экспертиз».

Фото: SLM