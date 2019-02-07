Microsoft: самоирония и Office
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Microsoft: самоирония и Office

от Надежда Якимаха
От Надежда Якимаха 29
Главная Новости Microsoft: самоирония и Office

Компания выпустила серию роликов, в которых сравнивает работу собственных программ.

Компания Microsoft умеет посмеяться над собой. Она выпустила серию смешных роликов, в которых два близнеца выполняют задания, один, используя программы Office 2019, другой – Office 365.

Напомним, Office 365 – это служба, распространяемая по подписке, благодаря которой у вас всегда будут последние версии офисных приложений Microsoft .

Office 2019 приобретается единовременно. Вы однократно платите определенную сумму, чтобы получить приложения Office на одном компьютере. Приобретаемые наборы не предусматривают возможности обновления, а значит, если вы захотите перейти на следующую основную версию, то вам потребуется приобрести ее по полной цене.

Цена на  подписку Office 365 начинается с $70 для личного пользования, а загрузка Office 2019 стоит $250. 

Фото: Getty Images

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редактор ленты "Новостей", smm-специалист