📢 МФЖ и НСЖУ требуют от правительства стандартов безопасности работы журналистов

МФЖ (IFP, International Federation of Journalists) опубликовала релиз, через который НСЖУ надеется достучаться до правительства Украины. В 2018 году НСЖУ зафиксировал 86 инцидентов физической агрессии против журналистов, а за последние два года – 175, согласно Индексу безопасности журналистов. Заметим, что на 50% возросло количество атак на женщин-работников медиа.

Напомним, Индекс физической безопасности журналистов Украины – это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии в отношении журналистов и медиа Украины. Индекс составляют совместно НСЖУ и партнеры: ОО «Информационная безопасность», ОО «Платформа прав человека», Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

«Второй год подряд мы фиксируем высокий уровень физической агрессии в отношении журналистов, – отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. – И требуем от правоохранительных органов и политиков сделать все возможное для уменьшения таких угрожающих показателей, для борьбы с системной безнаказанностью».

МФЖ разделяет обеспокоенность Национального союза журналистов Украины и требует от государственных структур предоставить четкую гарантию свободы прессы в Украине. «Мы требуем от украинской власти быстрого правосудия для наших коллег и минимальных стандартов безопасности для свободной работы журналистов», – отмечает генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланжер.

Напомним, осенью НСЖУ требовал публичного отчета по делам об убийствах журналистов.

Фото: IFJ