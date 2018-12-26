MeToo: «Пожалуйста, не нападайте на Санта-Клауса»

В последние годы не только Запад, но и постсоветские страны стали уделять вопросам сексуального воспитания и психического здоровья детей гораздо больше внимания. И в Америке, и в Украине продвинутые родители делают все возможное, чтобы с малых лет малыш учился определять свои личные границы и вовремя пресекать любое вторжение в них, особенно тех, кто не является близкими родственниками.

В этом году, как пишет The Washington Post, некоторые американские родители посчитали, что усаживать плачущего ребенка на колени Санта-Клаусу – настоящее кощунство и полное неуважение к чувствам детей. На фоне движения #MeToo они всерьез обеспокоились.

Другие же родители считают, что фотография с Сантой – многолетняя американская традиция, наравне с одариванием подарками и обменом рождественскими пожеланиями. Взрослые не видят проблемы в традиции усаживания детей на колени Санте.

Психологи по развитию утверждают, что уроки о согласии/несогласии и нежелательных прикосновениях должны преподаваться детям с малого возраста, и рождественская традиция – возможность научить детей контролировать свое тело и ситуацию.

«Усаживать ребенка с незнакомым человеком и смеяться, когда он плачет, – противоречит тому, что вы говорите ребенку в любой другой день недели или время года», – комментирует мама годовалого сына.

Мама одной девочки заявила, что хочет, чтобы ее дочь «была уверена в себе и ей не пришлось подавлять свои чувства и внутреннюю реакцию». Она также сказала, что детей стоит научить тому, что страх – это нормально, и они могут делать то, что им приятно».

И все же некоторые родители считают, что рассматривание традиции с Сантой в контексте #MeToo – полная чушь, и не стоит марать рождественскую забаву идеями о сексуальном воспитании.

«Это единственный случай за 365 дней в году, когда дети действительно могут быть просто детьми», «Пожалуйста, не нападайте на Санта-Клауса» – пишут приверженцы классической традиции.

Что же говорят по этому поводу сами виновники дискуссии?

Как сказал Том Валент, глава отдела студентов Школы Санта-Клаусов имени Чарльза Уиллиса Говарда, которую называют Гарвардом среди школ Санта-Клаусов, он учит своих учеников никогда не заставлять детей сидеть на коленях и оставить это на усмотрение семьи.

«Мы говорим Сантам, что они обязаны быть предельно осторожными и не должны пользоваться своим положением Санта-Клауса», – говорит Валент.

Если ребенок плачет, Санта должен предложить родителям присоединиться к нему, чтобы сделать рождественское фото. Сант учат следить за тем, чтобы их руки всегда были видны, также им запрещается поднимать ребенка без разрешения родителей. Если ребенку не нравится позировать для фото, Санта должен попытаться поговорить, спросить ребенка, что он или она хочет на Рождество, рассказать историю о Северном полюсе.

Что же касается Украины, подобные традиции с Дедами Морозами, Святыми Николаями и Санта-Клаусами также все так же распространены, но пока вопросов к Дедам-Сантам не было. А зря.

Тысячи взрослых женщин и мужчин в Украине страдают от психического и физического насилия. Возможно, если бы нам чаще с младых лет рассказывали, как себя защищать и к кому обращаться в случае опасности, сломанных взрослых судеб было бы меньше. Ни один ребенок не обязан через страх и слезы садиться к незнакомому Морозу, Николаю или Клаусу только потому, что он хочет получить долгожданный подарок, а родители – очередное фото в семейный архив.

Забота о чувствах и безопасности близких – это главное.