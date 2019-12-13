Местное радио, «Суспільне» и «Армия FM» – Нацсовет запускает три FM-радиоконкурса

12 декабря Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение объявить три конкурса для развития местного, музыкально-развлекательного и военно-патриотического радиовещания. По словам члена Нацсовета Максима Оноприенко, конкурсы оглашены для дальнейшего развития местного вещания по проекту «Вещание громад», сети радиостанций «Суспільного мовника» и военно-патриотического радио.

В рамках проекта «Вещание громад» для развития местного радиовещания на конкурс выставлено 29 частот в 12 областях (7 в Житомирской, по 4 во Львовской и Кировоградской, 3 в Киевской, по 2 в Луганской, Николаевской и Ровенской, по одной в Одесской, Черниговской, Ивано-Франковской, а также в Херсоне и Запорожье). Полный список частот и их мощности доступны по ссылке.

В конкурсных условиях прописано, что не менее 15% должны составлять передачи местной тематики: информационного, публицистического, образовательного направлений; разрешается ретрансляция исключительно программ «Суспільного мовника» и «Армии FM». Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 20 января по 18 февраля 2020-го. Предельный срок подведения итогов конкурса – 17 апреля.

На конкурс по развитию музыкально-развлекательного вещания выставят 28 частот в 10 областях (по 7 в Харьковской и Одесской, по 2 в Винницкой, Запорожской, Киевской, по одной в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Закарпатской, Днепропетровской), из которых выделяют три областных центра: Запорожье, Днепр и Кропивницкий (2 часа вещание). Полный список частот и их мощности доступны по ссылке.

Конкурсные условия: в общем объеме вещания не менее 50% должны составлять передачи, отнесенные к определенному направлению, стилю или жанру, что должно быть указано в формате (развлекательные передачи, подборка музыкальных произведений); объем ведения передач и доля песен на государственном языке – в соответствии с действующим законодательством; вещание осуществляется без ретрансляции программ других вещателей и использования их исходных данных. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 3 февраля по 3 марта 2020-го. Предельный срок подведения итогов – 1 мая.

Для развития военно-патриотического радио на конкурс выставят частоту 92,3 МГц в Мелитополе мощностью 0,25 кВт (максимальный размер лицензионного сбора составляет 140 728, 9 грн). Конкурсные условия: освещение деятельности Вооруженных Сил Украины, операций Объединенных сил, деятельности ветеранов АТО и событий, происходящих на территориях, которые являются временно оккупированными и временно неподконтрольными государственной власти Украины; изготовление и распространение программ на военно-патриотическую тематику, доля которых должна составлять в общем объеме вещания не менее 30%. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10 февраля по 10 марта 2020-го. Предельный срок подведения итогов конкурса – 8 мая.

Напомним, 14 ноября Нацсовет подвел итоги конкурса на местное вещание на 37 частотах в 16 областях Украины. Победителями стали 24 местные радиокомпании.

Фото: pixabay

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