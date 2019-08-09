Megogo выдал свой музыкальный телеканал за латвийский

8 августа Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о внесении украинского телеканала альтернативной музыки Megogo Live в адаптированный список иностранных телеканалов, которым позволена ретрансляция в Украине. Телеканал предоставил латвийскую регистрацию и после мониторинга регулятора был внесен в Перечень программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

По данным мониторинга Нацсовета, телеканал транслируется 24 часа в сутки, языки передач: английский, русский, украинский. Рекламы и другой коммерческой информации в ходе мониторинга не зафиксировано. Также нет порнографических программ и фильмов, демонстрация которых запрещена на территории Украины. Телеканал транслирует программы развлекательного направления – культурологические, музыкальные передачи, реалити-шоу, спортивные события, музыкальные новости, телевизионные шоу и фильмы. Вещатель предоставил украинскому Нацсовету регистрацию Национального совета электронных средств массовой информации Латвийской Республики, выданную 15 мая сроком на 10 лет. ООО «Мегого» имеет разрешение «на трансграничное коммерческое телевещание» Megogo Live.

Таким образом канал выходит за пределы видеоплатформы и может быть распространен в кабельных телевизионных сетях Украины. «Отныне молодежный канал альтернативной музыки Megogo Live доступен всем провайдерам кабельного телевидения Украины. Клипы молодых украинских артистов, лайвы концертов, электронных вечеринок, новости из мира кино, развлекательные шоу и коллаборации с самыми модными блогерами и артистами станут доступнее для украинского зрителя», – говорится в релизе вещателя.

«Когда мы создавали Megogo Live, то увидели, что за последние несколько лет украинцы самоидентифицировались. Мы осознаем, что у нас огромная культура, которая не ограничивается тем, что уже присутствует в существующих мейнстримовых радиостанциях и телеканалах. Украинское творчество – современное, молодежное и немного бунтарское, которое достойно быть в каждом доме. Ведь новая украинская музыка и культура – это действительно круто», – рассказывает Женя Галич, продюсер Megogo Live и фронтмен группы O.Torvald.

«Выход одного из наших телеканалов за пределы интернет-платформы означает для нас новую эру в развитии медиаландшафта Украины. Ровно год назад возникла идея создать молодежный телеканал, и сегодня мы уже готовы представить его каждому украинцу. На Megogo ежемесячная аудитория телеканала уже составляет более 200 тысяч зрителей. Мы надеемся, что, выпустив телеканал в кабельные сети, соберем гораздо более широкую аудиторию, а талантливых артистов увидит вся страна. Такие проекты крайне необходимы современному телевидению, ведь большинство телеканалов теряют зрителей, которые ищут интересный для себя контент в интернете. Мы же попытались сделать наоборот – запаковать самые свежие интернет-тренды в телеканал и реанимировать удобное телевизионное потребление именно для такой прогрессивной бунтарский молодежи», – комментирует Иван Шестаков, директор по стратегии и маркетингу Megogo.

Megogo Live стал 178-м иностранным телеканалом, адаптированным в Украине. Причины его отказа лицензироваться в Украине не сообщаются. Иностранная регистрация для украинского телеканала обычно позволяет избежать украинского регулирования, в частности языковых квот.

Напомним, телеканал Megogo Live был запущен 1 ноября 2018-го исключительно как внутренний телеканал онлайн-сервиса. Megogo Live вещает 24/7, транслирует клипы артистов, которые невозможно найти на других музыкальных каналах, лайвы концертов, электронных вечеринок, новости из мира кино, развлекательные шоу и коллаборации с интересными украинскими проектами.

Фото: MEGOGO