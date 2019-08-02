«Медведчука нет. Есть Путин». Порошенко – о собственности «112-го», NewsOne и ZIK

Пятый президент Петр Порошенко отрицает, что именно за годы его руководства страной кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук стал одним из самых влиятельных игроков во внутренней политике. Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».

«Госпожа Севгиль, я очень уважаю вас, чтобы допустить на мгновение, что вы поверили, что был период, когда Медведчук не имел роли и влияния. Подчеркиваю, что это было в каждый из годов украинской истории», – сказал Порошенко.

На замечание, что сейчас Виктор Медведчук имеет представительство 13% в парламенте и большое количество бизнес-интересов, экс-президент ответил: «Браво, только при Порошенко он этого не имел. При Порошенко он даже не баллотировался… Медведчук при мне голову не мог поднять!»

Порошенко также отрицает, что Виктор Медведчук приобрел телеканалы «112 Украина» и NewsOne во время его президентства, поскольку они «всегда принадлежали» Путину. «Я имею основания утверждать, что владелец «112-го» не изменился. Независимо от того, оформлялся он на какого-то немца или на другого человека, он принадлежит сейчас кому? Путину де-факто. И решение принимает кто? Путин», – убеждает Порошенко.

«А NewsOne кому принадлежит? Вы о роли Азарова на NewsOne не слышали? Созданный за деньги Азарова? А сейчас де-факто кому принадлежит NewsOne? Путину. То есть у нас изменилась собственность при Порошенко? Нет, я подчеркиваю», – добавил экс-президент.

Он отметил, что несколько раз выходил в парламент с предложением предоставить Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания право забирать лицензии немедленно при подозрении, что канал принадлежит стране-агрессору, но такое решение не приняли:

«Я несколько раз выходил в парламент с предложением: “Друзья мои, давайте мы дадим Нацсовету право забирать лицензии немедленно, при подозрении, что канал принадлежит стране-агрессору”. Нет. Компромиссом было постановление Верховной рады без каких-либо законных механизмов ее (лицензию – Ред.) реализовать. Потому что нельзя вводить санкции против украинских физических лиц. Закон запрещает», – говорит Порошенко.

Вместе с тем он акцентирует на том, что покупка Виктором Медведчуком третьего информационного телеканала произошла уже при новом президенте. «А вот что произошло сейчас после выборов? Был приобретен канал ZIK. А кому принадлежал ZIK? Петру Дыминскому. Это произошло уже после президентских выборов. Переход права собственности канала, который имеет влияние на Западную Украину и достаточно серьезное. Кому? Путину. А Медведчук является его представителем. И при Порошенко Медведчук 13% не набирал. А сейчас набрал», – заявил Порошенко.

Он также отрицает, что именно во времена его президентства Виктор Медведчук смог установить свой бизнес на рынках дизельного топлива и сжиженного газа. «Влияние Медведчука усилилось после того, как Порошенко не выиграл президентские выборы. Это, к сожалению, констатация факта», – сказал Порошенко.

По его словам, последний раз с Виктором Медведчуком он виделся «восемь месяцев назад, когда обсуждали пленных». «Предметом моих встреч с Медведчуком была исключительно деятельность Трехсторонней контактной группы, пленные, а также передача предложений украинской стороны Путину», – подытожил Порошенко.

Лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в блоге на podrobnosti.ua отреагировал на интервью Петра Порошенко, указав на политическое давление со стороны подконтрольных Порошенко госорганов: «Через своего подельника – главу СБУ Василия Грицака – Порошенко натравливал на меня лично, мою семью (были нападения на мое жилье, а также на офис возглавляемой мной общественной организации) подконтрольных ему национал-радикалов. Кум Порошенко – генпрокурор Юрий Луценко, выполняя политический заказ, возбуждал уголовные дела как против меня, так и против участников движения “Украинский выбор”».

Ранее «Телекритика» писала о том, что подконтрольный Порошенко Нацсовет в прошлом году искусственно затянул рассмотрение вопроса продления цифровых лицензий «112 Украина». Семилетний срок действия пяти региональных цифровых лицензий «112 Украина» истек 19 сентября прошлого года. Нацсовет собирался рассмотреть вопрос продления цифровых лицензий «112 Украина» шесть раз в июне – октябре 2018-го, но этого не произошло якобы из-за письма СБУ (которая, по сообщению тогдашнего главы Нацсовета, попросила оттянуть рассмотрение вопроса до результатов расследования смены собственности). В феврале нардеп Сергей Лещенко в своем видеоблоге уверял, что СБУ на самом деле просила Нацсовет «рассмотреть вопрос об отказе в продлении цифровых лицензий» (со ссылкой на полученный ответ на депутатский запрос в СБУ). По мнению нардепа, Артеменко намеренно неверно трактовал письмо СБУ из-за кулуарных договоренностей между Порошенко и Медведчуком. Телеканал «112 Украина», а также NewsOne, согласно мониторингам тогдашних телеэфиров, регулярно освещали официальные мероприятия с участием Петра Порошенко.

Напомним, телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne входят в медиахолдинг «Новости» члена политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и давнего политического и бизнес-партнера Виктора Медведчука Тараса Козака. Генеральным продюсером «Новостей» является россиянин Алексей Семенов, экс-генпродюсер телеканалов «Прямой», NewsOne и «112 Украина».

Фото: Анна Федорук