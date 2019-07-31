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Медведчук судится с «Новым временем»

от Telekritika
От Telekritika 474
Главная Новости Медведчук судится с «Новым временем»

Дело «о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации» рассмотрит Подольский районный суд Киева.

Сопредседатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук судится с издательским домом «Медиа ДК», в который входят журнал «Новое время», сайт NV.ua и «Радио НВ». Соответствующая информация размещена на портале «Судебная власть».

В редакции НВ заявили, что у них нет информации, какая именно публикация возмутила Виктора Медведчука.

В НВ предполагают, что его возмущение могла вызвать статья о том, как «бездеятельность правоохранителей и лояльность судов привели к тому, что бывшие регионалы и пророссийские силы подмяли под себя информационное пространство». В ней упоминался и Виктор Медведчук.

Фото: 112.ua

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