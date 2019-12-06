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«Медиа Группа Украина» запустит в 2020-м несколько сериальных телеканалов

от Telekritika
От Telekritika 442
Главная Новости «Медиа Группа Украина» запустит в 2020-м несколько сериальных телеканалов

Телеканалы будут платными.

«Медиа Группы Украина» в 2020-м запустит новые телеканалы с сериальным контентом. Они будут дистрибутироваться по платной модели и транслировать в основном западный контент. Об этом «Телекритике» сообщил директор по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Федор Гречанинов.

«Мы хотим в следующем году запустить сериальные телеканалы. Они будут распространяться исключительно по платной модели. Основу каналов составят западные сериалы», — уведомил Федор Гречанинов.

Пока у группы нет точной даты по запуску этих телеканалов.

В платформах платного телевидения сегодня присутствуют международные версии таких западных сериальных телеканалов: Fox, Sony, Paramount Comedy, Spike и др.

Напомним, 2 декабря «Медиа Группа Украина» запустила информационный телеканал «Украина 24». В январе стартует вещание платного телеканала «Футбол 3».

В «Медиа Группу Украина» входят эфирные телеканалы: «Украина», «Индиго» и «НЛО TV»; международные телеканалы: Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, платные телеканалы: «Футбол 1» и «Футбол 2», а также региональные — «Донбасс», «34» и «Сигма».

Фото: pixabay

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