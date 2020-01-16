«Медиа Группа Украина» стала дистрибьютором нового телеканала «Рыбалка»

«Медиа Группа Украина» взялась за дистрибуцию первого стороннего телеканала – «Рыбалка». Сейчас телеканал доступен у ТВ-провайдеров «Медиа Группы Украина» — XtraTV и OLL.TV, а с февраля — в сетях Triolan и «Воля». Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

Телеканал «Рыбалка» является познавательно-развлекательным телеканалом, «целиком посвященным рыболовству, отдыху на природе, спорту и приключениям». «На канале «Рыбалка» мы расскажем, где и когда лучше ловить рыбу, как использовать снасти и по каким реками можно пройти на катере, а куда не стоит и пытаться попасть. Кроме того, в эфире – кулинарные программы, которые знакомят зрителей с интересными и простыми рецептами блюд, легко приготавливаемые не только дома, но и на природе – на костре с минимальным набором продуктов. Если вы не умеете рыбачить – вас научат. Все желающие смогут принять участие в соревновании за звание лучшего рыбака из народа. А профессионалы – продемонстрируют ловкость и умение в спортивном противостоянии», — говорится в сообщении телеканала.

Ведущие телеканала – многократные победители соревнований по рыбалке. В частности, Владимир Воротняк – трехкратный чемпион Украины по ловле хищной рыбы спиннингом с берега, вице-чемпион Европы по ловле прудовой форели, мастер спорта Украины.

Телеканал предлагает ряд тематических программ собственного производства: «Больше десяти уникальных проектов – рыбалка, путешествия, кулинария, соревнования, спортивная стрельба. Даже если вы не фанат рыбалки – мы вдохновим вас стать рыболовом. В нашем мире каждый может поймать заветный трофей, а размер действительно имеет значение», — отметил директор телеканала Юрий Левашов.

Канал указ в своем уведомлении такие 12 программ:

«Обзоры» — программа, в которой эксперты рассказывают о принадлежностях, необходимых для рыбалки;

«Рыбалка в мегаполисе» — о локациях для рыбалки;

«Рыбалка SPORT» — о спортивных событиях в рыболовном мире (соревнования, турниры, выставки, фестивали и т.п.);

«Всемирная рыбалка» — о «заграничных» местах рыбалки;

«Малые реки Украины» — программа, в которой ведущий спортсмен-рыболов, путешествует на своей лодке по рекам Украины, раскрывая все рыбные места;

«Народный рыбак» — программа, в которой рыбаки-любители могут посоревноваться за ценный приз на собственной территории;

EASY COOKING SHOW — программа о том, как максимально просто готовить пищу на костре;

«Форшмак» — новые кулинарные рецепты, интересные личности, разговоры о жизни с шеф-поварами ресторанов в дружеской атмосфере;

«ТОП-5» — невероятные рейтинги от малой к большой рыбе, дорогие лодки, интересные рекорды — все, что касается водной стихии;

«Сила стали» — спортсмены мирового уровня, эксперты в эксплуатации оружия показывают, как владеют оружием настоящие специалисты;

«Рыбацкие байки» — люди разных профессий рассказывают смешные истории, которые случались с ними во время рыбаки и не только;

«Игра на выживание» — программа названа в релизе как «первое в Украине телевизионное шоу», где в реальном времени участники доказывают, кто из них лучший в рыболовном деле, они соревнуются за главный приз – 30 000 гривен.

Отметим, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проголосовал за выдачу спутниковой лицензии на вещание телеканалу «Рыбалка» 1 ноября 2018-го. Юридическое лицо телеканала (ООО «Рыбалка ТВ») принадлежит Елене Панчук (99%), у директора канала Юрия Левашова – 1%. Канал ведет вещание в кодированном виде (Verimatrix) со спутника Astra 4A. Прямой конкурент «Рыбалка ТВ» в платном сегменте – украинский телеканал «Трофей» (входит в группу «Континент ТВ»).

Напомним, «Медиа Группа Украина» в ноябре стала дистрибьютором ирландского телеканала Sеtanta Sports в HoReCa (дистрибьютор канала ТВ-провайдерами — StarlightMedia). До этого холдинг дистрибутировал исключительно собственные телеканалы.

Фото: pixabay

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