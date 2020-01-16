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«Медиа Группа Украина» будет транслировать канал «Украина 24» в открытом виде на спутнике

от Telekritika
От Telekritika 2413
Главная Новости «Медиа Группа Украина» будет транслировать канал «Украина 24» в открытом виде на спутнике

Телеканал «Украина 24» не будет кодировать свой спутниковый сигнал.

Информационный телеканал «Украина 24» «Медиа Группы Украина» Рината Ахметова 16 января оформил лицензию на спутниковое вещание в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания. До этого у телеканала была только лицензия на общенациональное цифровое вещание.

Лицензия оформлена на юридическое лицо телеканала – ООО «Аспера 2011». Телеканал планирует вести некодированное вещание со спутника Astra4А.

Главный юрист «Медиа Группы Украина» Евгений Буцан так прокомментировал запуск нового телеканала: «Речь идет о расширении распространения телевизионного сигнала телеканала. Соответственно, спутник вещатель использует для доставки сигнала провайдерам. Отдельно хотел бы обратить внимание на то, что сигнал будет некодированным, канал будет транслироваться в открытом виде», — сказал он на заседании Нацсовета.

Также у канала сменился директор: Ивана Букреева заменил Андрей Романенко.

7 ноября Нацсовет согласовал переоформление общенациональной цифровой лицензии телеканала «Эскулап» (ООО «Аспера 2011»): канал изменил логотип – с «Эскулап» на «Украина 24», а также программную концепцию – с информационно-просветительской с кинопоказом на информационную. 2 декабря канал «Украина 24» вместо «Эскулапа» начал техническое вещание в эфирной цифровой сети DVB T2 компании «Зеонбуд», а 16 декабря состоялся его полный запуск. Канал запустила дирекция информационного вещания «Медиа Группы Украина» во главе с Юрием Сугаком. Позже канал представил ведущих новостей и разговорных студий. Также стало известно о запуске авторских программ Евгения Киселева, Янины Соколовой и Тиграна Мартиросяна. Полноценный запуск телеканала запланирован на февраль.

Напомним, 20 января «Медиа Группа Украина» оформила спутниковую лицензию на телеканал «Футбол 3». 14 января стало известно о том, что ФК «Шахтер» оформляет в Нацсовете лицензию на кабельное и интернет-вещание одноименного клубного телеканала, дистрибуцией которого будет заниматься «Медиа Группа Украина». В планах группы также запуск платных телеканалов западных сериалов.

Фото: pixabay

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