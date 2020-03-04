«Медиа Группа Украина» заключила соглашения с литовским заказчиком Lietuvos ryto TV

Команда дистрибуции «Медиа Группы Украина» заключила несколько соглашений о продаже собственного контента с литовским заказчиком Lietuvos ryto TV, сообщает пресс-служба.

Так, 1-й сезон докуреалити «История одного преступления» уже прошел в эфире телеканала Lietuvos ryto TV. В ближайшее время стартует показ первого сезона сериала «Выходите без звонка».

«В последнее время значительно возрос интерес к украинскому контенту со стороны стран Балтии, Литвы в частности. Рады, что наши фильмы и сериалы пользуются популярностью среди зрителей. Мы рады сотрудничеству с телеканалом Lietuvos ryto TV и надеемся, что зритель канала искренне полюбит наши проекты, ведь в «Медиа Группы Украина» есть что предложить зрителю на любой вкус», – прокомментировала Ирина Черняк, директор департамента продаж телевизионного контента «Медиа Группы Украина», директор по закупке программного продукта телеканала «Украина».

«Мы приобрели пакеты различных типов сериалов – боевик и детектив «Выходите без звонка», а также докуреалити «История одного преступления». Оба сериала становятся все более популярными среди наших зрителей. В конце концов, обе страны достаточно хорошо знают, что означают 90-е годы, и что происходило в наших странах в годы восстановления независимости», – добавил Аудрюс Шяурусявичюс, глава телекомпании Lietuvos ryto TV.

Напомним, ранее стало известно, что сериал «Кольцо с рубином» производства МГУ покажут во Вьетнаме.

Фото: Александра Йорк

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