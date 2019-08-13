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Массовый исход «правленцев»: из «Общественного» уходят Макаров, Сальцова и Никоненко

от Telekritika
От Telekritika 1013
Главная Новости Массовый исход «правленцев»: из «Общественного» уходят Макаров, Сальцова и Никоненко

Следом за Романом Винтонивым общественный вещатель покидают еще три члена правления.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания анонсировал увольнение трех членов правления – Юрия Макарова, Александры Кольцовой и Родиона Никоненко. Об этом он сказал во время заседания наблюдательного совета НОТУ 1 августа. Данная информация отражена в протоколе заседания, который был опубликован 12 августа на сайте общественного вещателя.

С тремя членами правления досрочно прекратят контракт. «Зураб Аласания доложил о планируемых изменениях в составе правления ОАО «НОТУ», а именно – досрочное прекращение контрактов с Романом Винтонивым, Александрой Кольцовой, Юрием Макаровым и Родионом Никоненко», – говорится в протоколе. Причины увольнений не сообщаются, также не указано, когда именно это произойдет.

Согласно новой структуре, весной 2019 года члены правления получили новые обязанности: Юрий Макаров отвечает за платформу телевидения, Александра Кольцова – за платформу радио, Родион Никоненко – за бюджетирование и управление активами. 1 августа должность члена правления покинул по соглашению сторон Роман Винтонив, он отвечал за диджитал. Членами правления НОТУ остались Николай Чернотицкий, который отвечает за региональное развитие, и Инна Гребенюк, отвечающая за стратегическое развитие компании. Членов правления назначает наблюдательный совет НОТУ по представлению председателя правления.

Напомним, в начале июля НОТУ опровергала информацию «Телекритики» о назначении на должность генерального продюсера Ярослава Лодыгина. В компании заверяли «Телекритику», что Лодыгин предоставляет консалтинговые услуги по соглашению с НОТУ, «проводя анализ телепроизводства и подготовки концепции развития структуры управления производством телевизионных программ (контента)». В конце июля интервью «Громадському» Ярослав дал как генпродюсер телевизионного направления «Общественного», уточнив, что работает с НОТУ по контракту.

Как сообщалось ранее, с 1 июля Зураб Аласания официально восстановлен в должности председателя правления НОТУ. Решение об увольнении главы «Общественного» было принято наблюдательным советом НОТУ 31 января.

Фото: Александра Йорк 

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