MARUV отказывается от России, но не готова подписать договор с НОТУ

Сегодня, 25 февраля, победительница национального отбора на «Евровидение» певица Maruv (Анна Корсун) заявила, что ее победу «хотят отнять».

«Я одержала честную победу в Национальном отборе на "Евровидение-2019", получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять. Я – украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе "Евровидение-2019" несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен – я выступаю от Украины и никак иначе!

Вы, наверняка, уже слышали о договоре между участником от Украины и НОТУ, который должен быть подписан сегодня до обеда. Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе».

Напомним, что певица давала много концертов в РФ. В конце января в своем Instagram певица анонсировала два сольных концерта в Москве и Санкт-Петербурге. В связи с необходимость подписать договор с НОТУ, который всяческие «сжимает в тиски» певицу, она чувствует давление: «Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение -2019"».

Вот какие условия сотрудничества предлагает в договоре MARUV НОТУ:

Певица просит поддержки независимых журналистов и прессы, «которые не готовы выполнять чей-то заказ».

Ранее, в связи с тем, что выступление певицы вызвало неоднозначный ажиотаж в Сети, PR-директор НОТУ Виктория Сидоренко опубликовала в своем Facebook ответы на часто задаваемые вопросы по поводу певицы MARUV.

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова сообщила, что решение о том, что Украину будет представлять Maruv, еще не принято.

Фото: Facebook