⚡🔥 MARUV не поедет на Евровидение

Об этом сообщает общественный вещатель на своем сайте.

«После проведенных переговоров НОТУ и певица MARUV не нашли общего решения о миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе», – отмечает вещатель. Какую именно «миссию» должна была нести певица, не уточняется.

В компании утверждают, что, по правилам Евровидения, участник должен «обеспечить неполитический характер конкурса». Политическую окраску, по мнению НОТУ, отбор получил из-за «попытки давления со стороны политических сил, вмешательства в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора». Какие политические силы давили на НОТУ, не указано.

«Общественный вещатель также видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, что противоречит задачам Общественного вещателя. Согласно закону Украины об Общественном вещании, одной из основных задач ПАО “НОТУ” является способствование консолидации украинского общества», – резюмирует вещатель.

В релизе не указаны дальнейшие действия НОТУ касательно того, кто будет представлять Украину на конкурсе.

Напомним, второе место в отборе занял коллектив Freedom-jazz.

Глава правления НОТУ Зураб Аласания сообщил в своем Facebook, что переговорный процесс с представителями певицы длился 5,5 часов. Завтра утром в НОТУ начнут переговоры «со следующим кандидатом». Каким именно – не сообщается.

Фото: Анна Федорук