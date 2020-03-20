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Marie Claire Ukraine открывает онлайн-доступ к своим номерам на время карантина

от Telekritika
От Telekritika 279
Главная Новости Marie Claire Ukraine открывает онлайн-доступ к своим номерам на время карантина

Доступно 10 выпусков журнала.

Принимая во внимание ежедневно обостряющуюся ситуацию в Украине и в мире, связанную с распространением коронавируса, издание Marie Claire Ukraine приняло решение открыть читателям доступ к архивным номерам журнала в онлайне. Об этом сообщает пресс-служба.

«С сегодняшнего дня открывается онлайн-доступ к бесплатным pdf-версиям 10-ти самых знаковых номеров журнала. Среди материалов, которые появляются в сети, – эксклюзивные интервью с Джамалой, Monatik, Донателлой Версаче, fashion-съемки и истории успеха украинских топ-моделей Аллы Костромичевой и Алины Байковой, уникальный фотопроект «Сила притяжения», и очень много текстов на тему острых социальных тенденций, взаимоотношений и жизни женщин в Украине и в мире» — сообщается в релизе.

Главный редактор Marie Claire Ukraine Константин Путиленко подготовил описания каждого номера и объяснил, почему именно ими редакция решила поделиться в данный момент. Онлайн-копии издания и эти комментарии можно найти на сайте marieclaire.ua в специальном разделе.

Руководитель департамента развития бизнеса и маркетинга «Бурда Медиа Украина» Светлана Конар в комментарии для «Телекритики» отметила, что команда Marie Claire «планирует открывать и следующие выпуски на период карантина».

Фото: Unsplash

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