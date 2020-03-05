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Майкл Блумберг прекратил участие в президентской гонке

от Telekritika
От Telekritika 167
Главная Новости Майкл Блумберг прекратил участие в президентской гонке

Медиамагнат отныне выступает в поддержку экс-вице-президента Джо Байдена.

4 марта 2020 года стало известно, что бывший мэр Нью-Йорка и медиамагнат Майкл Блумберг заявил о том, что покидает президентскую гонку, передает bbc.com.

«Три месяца назад я вступил в гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я покидаю гонку по той же самой причине», — заявил Блумберг.

«Я всегда верил, что для победы над Дональдом Трампом надо прежде всего объединиться вокруг кандидата с наибольшими шансами. После вчерашнего голосования стало ясно, что этот кандидат — мой друг Джо Байден», — добавил он.

Напомним, что Майкл Блумберг потратил на кампанию более $600 млн своих собственных средств. Также он обещал, что в случае победы в президентских выборах, продаст свой медиабизнес. Теперь же он выступает в поддержку экс-вице-президента Джо Байдена.

Фото:  Reuters

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