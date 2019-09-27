Лицензию на вещание в зоне проведения ООС получили 4 компании

26 сентября Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел заявления на вещание на территории проведения Операции объединенных сил. По результатам заседания, лицензию на вещание получили 4 медиа. Теперь вещание в зоне проведения ООС будут осуществлять радиостанции «49 параллель», «Люкс ФМ» и «Максимум ФМ», а также телеканал ICTV. Неделей ранее подобные разрешения получили каналы группы 1+1 media, которые уже начали вещание в зоне ООС и Чонгаре Херсонской области. Все разрешения выданы сроком на 1 год.

Военная радиостанция «49 параллель» будет транслироваться в трех городах Донецкой области: Горняке на 88,2 МГц, Светлодарске на 92,3 МГц и в Торецке на 100,5 МГц. В Горняке также будет вещать «Люкс ФМ» (на частоте 106,8 МГц) и «Максимум ФМ» (на частоте 107,2 МГц). Телеканал ICTV, согласно новому разрешению, начнет трансляцию программ на 29 ТВК в Краматорске Донецкой области.

Вместе с тем, группа 1+1 media сообщает, что 26 сентября началось вещание телеканалов «1+1» и «2+2» в цифровом стандарте на 57 ТВК в Горняке и 50 ТВК в Чонгаре Генического района Херсонской области. В ближайшее время начнется вещание «1+1» и «2+2» в цифровом стандарте на 5 ТВК в пос. Широком Станично-Луганского района Луганской области и телеканала «2+2» на 41 ТВК в с. Бахмутовке Новоайдарского района Луганской области. Телеканалы группы 1+1 media начали трансляцию согласно решению Нацсовета от 19 сентября 2019 года. Разрешения на временное вещание выданы сроком на 1 год.

Нацсовет отмечает, что обеспечил трансляцию из Горняка в направлении Донецка уже 19 украинским радиостанциям (другим вещателям такие разрешения были выданы раньше).

Фото: Unsplash

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