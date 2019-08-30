Лариса Брувер покидает 1+1 media

Сегодня, 30 августа, на первом заседании правления группы 1+1 media было принято решение о прекращении сотрудничества с Ларисой Брувер, которая в течение последних трех лет возглавляла департамент по работе с персоналом 1+1 media. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Исполняющим обязанности HR-директора правление назначило Ольгу Мусийко, руководителя отдела компенсаций и кадрового администрирования. С 2010 года Мусийко занимала различные должности в компании, занимаясь разработкой и внедрением ключевых проектов группы 1+1 media в сфере управления персоналом.

«Мы благодарны Ларисе Брувер за формирование сильной команды, реализацию важных проектов и достижения группы, которая является работодателем №1 на рынке медиа», – прокомментировал председатель правления 1+1 media Вячеслав Миенко.

Напоминаем, на прошлой неделе группа 1+1 media представила обновленную структуру, которая соответствует политике децентрализации, заложенной в стратегию выхода в зону прибыльности 2021. В компании произошло разделение на бизнес-единицы и корпоративные сервисы. Вместо генерального директора стратегическое управление группой осуществляет правление, состав которого утверждается акционером компании. В состав правления вошли руководитель «Телевизионного бизнеса», генеральный продюсер «1+1» Максим Кривицкий, руководитель направления платного телевидения и исполнительный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук, руководитель «1+1 Digital и Инновации» Анна Ткаченко, генеральный директор «1+1» и директор по GR Вячеслав Миенко, директор по маркетинговым коммуникациям Светлана Павелецкая и финансовый директор Дмитрий Тузов.

Фото: Дело