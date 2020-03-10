КЖЭ объявила каналу ZIK публичное осуждение за марафон «Тхне Соросом»

9 марта Комиссия с журналистской этики опубликовала свое решение относительно марафона «Тхне Соросом» на телеканале ZIK.

В заявлении КЖЭ осудила проведение марафона и отметила, что телеканал нарушает требования статей 6, 9, 10, 15 и 19 Кодекса журналистской этики.

«Весь телемарафон «Тхне Соросом» на телеканале ZIK базируется исключительно на предположениях и оценочных суждениях, которые не основываются на конкретных и убедительных фактах. Такие утверждения звучат из уст не только приглашенных экспертов, но чаще всего — от самых ведущих, которые должны, наоборот, обеспечивать беспристрастность представления информации. Особенно много таких комментариев было зафиксировано во время ток-шоу «13», «15» и «17», где ведущие активно озвучивают обвинения и направляют спикеров и дискуссию в заранее определенное русло», — сообщается на сайте.

Комиссия расценивает действия журналистов и редакции ZIK как злоупотребление свободой слова и объявляет телеканалу ZIK публичное осуждение.

Напомним, Международный фонд «Відродження» 28 февраля 2020 обнародовал открытое обращение с призывом к медиасообществу дать оценку медиапродуктам телеканала ZIK, в частности марафону «Тхне Соросом», который проходил в эфире телеканала течение всего дня 28 февраля.

По мнению представителей фонда, содержание телемарафона «перенасыщено неправдивой информацией, манипуляциями и языком вражды».

Фото: ZIK

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