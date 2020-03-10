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КЖЭ объявила каналу ZIK публичное осуждение за марафон «Тхне Соросом»

от Telekritika
От Telekritika 588
Главная Новости КЖЭ объявила каналу ZIK публичное осуждение за марафон «Тхне Соросом»

Телеканал нарушил ряд статей Кодекса журналистской этики.

9 марта Комиссия с журналистской этики опубликовала свое решение относительно марафона «Тхне Соросом» на телеканале ZIK.

В заявлении КЖЭ осудила проведение марафона и отметила, что телеканал нарушает требования статей 6, 9, 10, 15 и 19 Кодекса журналистской этики.

«Весь телемарафон «Тхне Соросом» на телеканале ZIK базируется исключительно на предположениях и оценочных суждениях, которые не основываются на конкретных и убедительных фактах. Такие утверждения звучат из уст не только приглашенных экспертов, но чаще всего — от самых ведущих, которые должны, наоборот, обеспечивать беспристрастность представления информации. Особенно много таких комментариев было зафиксировано во время ток-шоу «13», «15» и «17», где ведущие активно озвучивают обвинения и направляют спикеров и дискуссию в заранее определенное русло», — сообщается на сайте.

Комиссия расценивает действия журналистов и редакции ZIK как злоупотребление свободой слова и объявляет телеканалу ZIK публичное осуждение.

Напомним, Международный фонд «Відродження» 28 февраля 2020 обнародовал открытое обращение с призывом к медиасообществу дать оценку медиапродуктам телеканала ZIK, в частности марафону «Тхне Соросом», который проходил в эфире телеканала течение всего дня 28 февраля.

По мнению представителей фонда, содержание телемарафона «перенасыщено неправдивой информацией, манипуляциями и языком вражды».

Фото: ZIK

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