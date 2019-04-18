«Квартал 95» готовит сериал для канала «Украина»
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«Квартал 95» готовит сериал для канала «Украина»

от Telekritika
От Telekritika 18
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Участник президентской гонки Владимир Зеленский рассказал об отношениях «Квартала 95» с телеканалами.  

Кандидат в президент и лидер «Квартала 95» Владимир Зеленский в интервью «РБК-Украина» рассказал о бизнесе продакшна, отношении с телеканалами и владельцем «1+1».

После ухода с «Интер», «Квартал 95» получил предложение о сотрудничестве от «Медиа Группы Украина» и StarLightMedia: «Я вам скажу честно, мы предложения имели и от канала "Украина" (ТРК "Украина" входит в медиахолдинг Рината Ахметова. - Ред.), и от каналов холдинга господина Пинчука. Мы только от Петра Алексеевича не имели предложений. Ну, правда, как-то он говорил: "Если что – приходите ко мне". Было, да. Ну, это, наверное, года три-четыре назад. Вот. А почему заложниками? "Квартал 95" может идти на любой канал. Ну, а как? Я просто не пониманию, зачем это делать?»

С Игорем Коломойский кандидат в президент общается только по вопросам бизнеса: «Звонки, мессенджеры использую. Общаемся по бизнесу. Ну, слушайте, ну у нас серьезная компания "Квартал 95". У нас много споров по этому поводу. Дело в том, что мы пытались наладить отношения, общение менеджеров. У нас не очень вышло. Действительно, были там вопросы. Задержки с финансированием и так далее. И эти функции переложены на меня и моего основного партнера Сергея Шефира. Или он, или я – мы общаемся».

Мы делаем продукт и для «Нового канала», если вы посмотрите. Я могу вам сказать, и немало. Мало того, телевизионное кино мы делали для канала «Украина». Там какая-то сериальная линейка.

Владимир Зеленский не готов озвучить сумму, которую продакшну должен телеканал «1+1» за производство контента: «Как минимум должен. Ну, нашей компании должен канал "1+1". Ну как бы, слушайте, ну это ж не про две гривны идет речь. Я могу понять, что у нас с рынком происходит. Мы идем на какие-то все уступки. Где-то снижаем цену, и снижали, особенно после кризиса и так далее. Ничего с этим не сделаешь, ребят. Иногда снижаем, иногда какие-то вещи прощаем. Иногда какие-то вещи остались в столе, скажем так. Ты произвел, а канал сказал: "Не хотим это"».

Сейчас компания "Квартал 95" готовит контент не только для «1+1», но и «Нового канала» и сериал для канала «Украина». Сотрудничество с другими каналами не сильно нравится Плюсам: «Да, кстати, чему не очень рад телеканал "1+1", но они об этом знают, мы делаем продукт и для "Нового канала" (входит в структуру медиахолдинга Виктора Пинчука. – Ред.), если вы посмотрите. Я могу вам сказать, и немало. Мало того, телевизионное кино мы делали для канала "Украина". Там какая-то сериальная линейка. Так что работаем».

С группой «Интер» у «Квартала 95» возникло непонимание на предмет прав на продукт продакшна – компания выкупала у телехолдинга половину прав на собственный контент: «У нас все было очень просто, мы делили права в телевизионном продукте, вместе его производя. Ты всегда делишь права с тем, кто финансирует производство. Или вообще у тебя все права забирают. Мы с "1+1" делим права, с "Новым каналом" делим права. С Валерием Ивановичем Хорошковским тоже делили права. В какой-то момент это стало очень неудобно. Это правда очень неудобно, надо понять кто saleshouse, кто продает товар, и мы выкупили все наши права».

Напомним, также Владимир Зеленский высказал свое видение информационной политики.

Фото: Квартал 95

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