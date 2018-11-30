Кривицкий заменил Баранову в структуре собственности 1+1 Продакшн

Одним из совладельцев стал генеральный продюсер телеканала «2+2» Максим Кривицкий, сообщает пресс-служба 1+1 медиа.

В связи с этим было зарегистрировано новую редакцию устава 1+1 Продакшн.

«В течение года канал «2+2» показал совершенно новый уровень и не прекращал удивлять ‒ как рейтингами, так и качественными продуктами собственного производства. Поэтому я убежден, что такое решение вполне закономерное и очевидное. Горжусь мощной командой и благодарю Максима Кривицкого за плодотворную работу», ‒ прокомментировал генеральный директор 1+1 медиа Александр Ткаченко.

Кривицкий заменил Викторию Баранову — экс-гендиректора 1+1 Продакшн, покинувшую холдинг в начале месяца.

Напомним, в мае этого года состоялись частичные изменения в структуре собственности ООО «ТРК «Студия 1+1». В частности, 7,5% компании принадлежат сотрудникам.