«КП в Украине», «АиФ» и «Корреспондент» временно не будут выходить

Издательство «Украинский Медиа Дом«, которое является частью «Украинского Медиа Холдинга» (UMH Group), ушло на двухнедельный карантин и прекратило выпуск и распространение своих печатных изданий. Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на пресс-службу УМХ.

«Как и вся страна, издательство идет на двухнедельный карантин. Во-первых, — чтобы сохранить здоровье своих сотрудников, читателей, распространителей прессы, работников типографий, водителей, почтальонов. И во-вторых, — из-за невозможности организовать своевременные печать, доставку и продажу газет. Закрываются киоски по продаже прессы и магазины, где была раскладка газет и журналов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выпуски печатных газет и журналов прекращены до конца объявленного карантина, согласно украинскому законодательству и распоряжения Киевской городской госадминистрации о противодействии возникновению и распространению коронавируса.

Напомним, ранее StarLightMedia и Общественный Наблюдательный Совет национального телепроекта «Новые лидеры» приостановили третий сезон проекта.

Фото: Unsplash

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