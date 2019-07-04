🔥 Коррупционный FM-конкурс Нацсовета в Кривом Роге оспорен в суде

Днепровская радиостанция «Информатор ФМ» оспаривает радиоконкурс Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 24 января на свободною частоту 102,3 МГц в Кривом Роге, который имел признаки коррупции. Юридическое лицо радиостанции ООО «Радіо Мікс» 18 июня подало в Окружной административный суд Киева иск на регулятор с требованием отменить победу «Радио Кривбас», созданного под конкурс вещателя, на который имеет влияние народный депутат от БПП Константин Усов и одесский застройщик Владимир Галантерник. Об этом говорится в иске, обнародованном в госреестре судебных решений.

Первое заседание назначено на 1 августа. Радиостанция требует отменить решение Нацсовета, по которому было признано победителем конкурса «Радио Кривбасс», а также просит обязать регулятор отказать этой радиостанции в выдачи лицензии на вещание.

Как писала «Телекритика», директором и владельцем «Радио Кривбас» значится Андрей Якубенко, а радиостанции Kava FM – его брат Сергей. Обе компании были созданы под конкурс: у них одна дата регистрации – 9 августа, один адрес – улица Лесная, 40/60 в Кривом Роге, а также одинаковый уставной фонд – 300 тысяч гривен. Андрей и Сергей Якубенко, согласно госреестру, прописаны по одному адресу, который полностью совпадает с адресом регистрации юрлиц вещателей. Нардеп Константин Усов запускает эти радиостанции в интересах одесского застройщика Владимира Галантерника, который имеет влияние на местный кабельный канал «Первый городской», а также ряд местных каналов в Одессе.

Всего заявки на конкурс подало 5 радиостанций: кроме «Радио Кривбас» (ООО «Радіо Кривбас»), на частоту подались Kava FM (ООО «Радіо Світ»), «Прямий ФМ» (ООО «ТК «Прямий»), «Информатор ФМ» (ООО «Радіо Мікс») и «Рудана» (КП «Телерадіокомпанія «Рудана» Криворожского городского совета).

Как сообщалось, во время голосования была нарушена процедура. При первом голосовании «Радио Кривбасс» собрало 4 голоса от членов Нацсовета (Юрий Артеменко, Сергей Костинский, Валентин Коваль и Александр Ильяшенко) при необходимых результативных пяти. После чего тогдашний глава регулятора Юрий Артеменко поставил вопрос по «Радио Кривбасс» на переголосование, назвав первое голосование «рейтинговым». При втором голосовании свой голос добавила Ульяна Фещук.

Радиостанция «Информатор ФМ» принадлежит Сергею Шишкину, совладельцу провайдера «Фрегат», и входит в один холдинг с одноименной сетью местных городских сайтов.

Фото: pixabay